ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Безплатен транспорт за хората от Труд и Строево до табелата на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09Коментари (1)99
© Google
Превозвач, осигурен от община "Марица“, ще поеме временно превоза на жителите на селата Труд и Строево от днес, съобщи кметът на общината Димитър Иванов

Временният транспорт е безплатен и е осигурен, след като вчера на среща в областната администрация превозвачът Петко Ангелов отказа да възстанови маршрутна линия №5, която обслужва двете села и възстанови само спряната маршрутна линия №8. 

Маршрутът ще е същият, но ще е само до връзка с градския транспорт на Пловдив заради невъзможността автобусите да навлизат в градската мрежа, уточнява Иванов.

Разписание на линия Пловдив - Труд - Строево

1. Пловдив (Спирка "АПК“) - 6:20 часа - ТРУД - 6:29 часа (на светофара) – втора спирка (кметство Труд) – трета спирка (бензиностанцията) – четвърта спирка (трафопоста посока Строево) - Строево първа спирка (начало на Строево) – втора спирка (Строево - център) - 6:42 часа

Строево - 6:50 часа - Труд - Пловдив - 7:10 часа

2. Пловдив - 9:20 часа - Труд - Строево - 9:40 часа

Строево - 9:50 - Труд - Пловдив 10:10 часа

3. Пловдив - 12:20 часа - Труд - Строево - 12:42 часа

Строево - 12:50 часа - Труд - Пловдив - 13:10 часа

4. Пловдив - 15:20 часа - Труд - Строево - 15:42 часа

Строево - 15:50 часа - Труд - Пловдив - 16:10 часа

5. Пловдив - 17:40 часа - Труд - Строево 18:10 часа

Строево - 18:30 часа - Труд - Пловдив 18:50 часа

6. Пловдив - 19:30 часа - Труд - Строево 19:50 часа

Строево - 20:00 часа - Труд - Пловдив - 20:20 часа


Още по темата: общо новини по темата: 47
23.10.2025 Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остават без
22.10.2025 Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19.10.2025 Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пловдив, блокираха "Карловско шосе"
19.10.2025 Нов протест на села около Пловдив
18.10.2025 Протестите продължават! Недоволни жители затварят голям пловдивски булевард
17.10.2025 Нов протест на жители на села около Пловдив
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Бреййй, то можело значи маришкия кмет да осигури транспорт. Бяха свикнали пловдивчани да ги возят и уреждат и като секна кранчето - рев до столицата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
Сблъсък на пътя Пловдив-Карлово!
17:22 / 23.10.2025
В най-големия град около Пловдив забраниха официално тротинетките...
08:51 / 23.10.2025
Хиляди туристи са посетили пещерата край Асеновград
08:44 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейкат...
11:48 / 22.10.2025
Монтират ограничителни стълбчета на опасни участъци по пътя Асено...
10:44 / 22.10.2025
Почина Костадин Кирков
08:36 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Затвориха Околовръстното на Пловдив заради тежко челно ПТП
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: