|Безплатен транспорт за хората от Труд и Строево до табелата на Пловдив
Временният транспорт е безплатен и е осигурен, след като вчера на среща в областната администрация превозвачът Петко Ангелов отказа да възстанови маршрутна линия №5, която обслужва двете села и възстанови само спряната маршрутна линия №8.
Маршрутът ще е същият, но ще е само до връзка с градския транспорт на Пловдив заради невъзможността автобусите да навлизат в градската мрежа, уточнява Иванов.
Разписание на линия Пловдив - Труд - Строево
1. Пловдив (Спирка "АПК“) - 6:20 часа - ТРУД - 6:29 часа (на светофара) – втора спирка (кметство Труд) – трета спирка (бензиностанцията) – четвърта спирка (трафопоста посока Строево) - Строево първа спирка (начало на Строево) – втора спирка (Строево - център) - 6:42 часа
Строево - 6:50 часа - Труд - Пловдив - 7:10 часа
2. Пловдив - 9:20 часа - Труд - Строево - 9:40 часа
Строево - 9:50 - Труд - Пловдив 10:10 часа
3. Пловдив - 12:20 часа - Труд - Строево - 12:42 часа
Строево - 12:50 часа - Труд - Пловдив - 13:10 часа
4. Пловдив - 15:20 часа - Труд - Строево - 15:42 часа
Строево - 15:50 часа - Труд - Пловдив - 16:10 часа
5. Пловдив - 17:40 часа - Труд - Строево 18:10 часа
Строево - 18:30 часа - Труд - Пловдив 18:50 часа
6. Пловдив - 19:30 часа - Труд - Строево 19:50 часа
Строево - 20:00 часа - Труд - Пловдив - 20:20 часа
