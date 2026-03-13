ЗАРЕЖДАНЕ...
Асеновград отново ще е домакин на изложението "Цветна пролет"
Пазарът в Асеновград ще бъде изпълнен от разноцветни, традиционни и нестандартни растения. И тази година изложението ще носи красивото име "Цветна пролет“. На всеки посетител ще бъде обърнато индивидуално внимание. Не само ще може да избере сред многообразието от стръкове цветя, букети, аранжировки саксиени и такива, за разсад, но и ще получи съвети за отглеждането им.
Желаещите търговци и производители от цяла България може да се включат в изложението, като за участниците ще бъдат осигурени достатъчно места. Заплащането е 1,17 евро на кв. м. площ.
Единственото изискване е предварително да се регистрирате - в срок до 31.03.26 г. (вторник), включително, на тел.: 0331 62 635. Идеята на изложението "Цветна пролет“ е да внесе свежест и пролетни аромати, да създаде ведро настроение и да обагри с ярки цветове Асеновград.
