Късметът се усмихна на участник от Асеновград, който се превърна в 152-рия тото милионер на България, след като спечели внушителния джакпот в играта "6 от 42“ на Български спортен тотализатор. Печалбата възлиза на 1 050 506 евро и е резултат от добре обмислен залог, комбиниращ система и стандартни комбинации.

Щастливецът е заложил чрез система за съкратено записване №3 с 10 числа в първата област на фиша - стратегия, която увеличава шансовете за печалба чрез генериране на множество комбинации. Именно тази система му е донесла големия удар, след като печелившата комбинация се оказва: 27, 19, 37, 30, 39 и 34.

Общата стойност на направения залог е едва 9,90 евро – сума, която включва не само системния фиш, но и участие с три допълнителни стандартни комбинации от по шест числа в останалите области на фиша. Освен това, играчът е избрал да участва и в популярната допълнителна игра "Тото Джокер“, като е попълнил четири позиции.

Късметът обаче не спира дотук. Освен големия джакпот, участникът печели и от по-ниските категории. Той е улучил шест "четворки“, които му носят допълнителна печалба от 229,20 евро. Така общата сума, която влиза в банковата му сметка, достига впечатляващите 1 050 735,20 евро.

С този удар Асеновград се нарежда сред градовете в България, от които произлизат едни от най-големите късметлии в историята на тотото.