Мостово, малко родопско село в община Асеновград, от години носи необичайното прозвище "Милионерово“. С население от едва 60 души, селото се гордее с поне седем милионери – успешни предприемачи от Пловдив и Асеновград, които са избрали спокойствието на планината пред суетата на големия град.

Феноменът "Милионерово“

Това прави Мостово населеното място с най-висока концентрация на богати хора на глава от населението в България. Местните жители приемат прякора с усмивка и се радват на хармонията в едно от най-мистичните кътчета на Родопите. Разположено на високо плато, селото е обградено от вековни гори и е изходна точка към енергийните зони Белинташ, Кръстова гора и Караджов камък, информира Plovdiv24.bg.

Имотният пазар: Голям интерес, никакво предлагане

Пазарът на имоти в Мостово е изключително "тесен“ и специфичен. Към началото на 2026 г. предлагането е минимално, което поддържа цените устойчиви и високи. Според актуални данни от водещи платформи за имоти:

Средна цена на имот: около 45 539 евро.

Средна цена на кв. м: около 50 евро.

Парцели: Терен от 909 кв. м се търгува за 44 380 евро, а 868 кв. м – за 45 000 евро.

Защо къщите в Мостово са дефицит?

Готови къщи за продажба почти не се появяват на пазара. Собствениците пазят имотите си като дългосрочна инвестиция, а новото строителство е силно ограничено заради специфичния планински релеф и защитения статут на района. Купувачите, предимно от Пловдив и София, търсят земя с панорамна гледка за изграждане на семейни вили или къщи за гости.

Мостово като символ на успеха и спокойствието

Селото се превръща в пример за това как природата и духовността могат да привлекат успели хора. Милионерите в Мостово не са натрупали богатството си там, а се завръщат, за да намерят тишина и простор. Мястото остава уникално съчетание между мистиката на древните светилища и модерния стандарт на живот, превръщайки се в истински родопски феномен.

Разстоянието от Пловдив до село Мостово е около 47 километра

Пътуването с автомобил отнема средно 1 час и малко, като най-бързият маршрут обикновено минава през Асеновград и след това се отклонява към планинските пътища в посока Белинташ.

Трябва да имате предвид, че последният участък от пътя е планински, с повече завои и изкачване, което е причината за по-дългото време за пътуване спрямо километража.