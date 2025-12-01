© Plovdiv24.bg виж галерията Част от централния пловдивски булеварда бул. "Цар Борис III Обединител“ се затвори за движение заради днешния протест.



Става дума за отсечката от кръстовището на бившата Патологична бременност до Чифте баня.



Очаква се шествието от площад "Съединение" да премине по централния булевард. Хиляди присъстват на гражданската акция.



Доста хора има и на Главната, където присъстваха и на запалването на елхата.