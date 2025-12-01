ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха част от най-централния булевард в Пловдив
Става дума за отсечката от кръстовището на бившата Патологична бременност до Чифте баня.
Очаква се шествието от площад "Съединение" да премине по централния булевард. Хиляди присъстват на гражданската акция.
Доста хора има и на Главната, където присъстваха и на запалването на елхата.
