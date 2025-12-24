© Plovdiv24.bg виж галерията В големите магазини положението е страшно! Така читател на Plovdiv24.bg описа ситуацията към 12:00 часа днес, след като е минал през няколко хранителни вериги в Пловдив.



"Здравейте! Явно огромната част от хората са оставили първия от празничните дни за закупуване на всичко необходимо за трапезата довечера. Заредете се с много търпение, защото навсякъде има големи опашки, въпреки че навсякъде всички каси работят.



Просто потокът от хора е огромен и няма как да се случат бързо нещата. В "Лекси", около магазин "Метро" на булевард "Санкт Петербург" и не само там има хиляди, които и в този момент пазаруват", обясни пловдивчанинът.