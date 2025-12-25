ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Заради лошото време отменят празничната програма в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39Коментари (0)1556
©
Поради лошите метеорологични условия днес, празничната програма на откритата сцена пред община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов" СЕ ОТМЕНЯ!

Участниците Виктория Димова и ИНТРО Квартет можете да чуете и видите на новата дата 28 декември. Ето и програмата по часове:

28 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов"

12:00 ч. - Концерт с участието на възпитаници на музикална школа "Арт Войс Център" с ръководител Румяна Иванова

"Арт Войс Център" е една от най-престижните школи за поп и джаз пеене в България, основана в Пловдив през 2014 г. Под ръководството на вокалния педагог Румяна Иванова, школата се утвърди като истинска "фабрика за таланти", подготвяща едни от най-успешните млади изпълнители в страната. Обучението залага на изключителна вокална техника, артистичност и професионална подготовка за национални и международни конкурси. Успехите са многобройни! Възпитаниците на школата изнасят ежегодно десетки мащабни самостоятелни концерти, често съвместно с Биг Бенд Пловдив, които се провеждат на емблематични места като Античния театър.

13:00 ч. – Концерт на Виктория Димова, възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център" с ръководител Румяна Иванова

Виктория Димова е  на 18 години. Родена в семейство на музиканти, от девет годишна се изявява на сцена. На 12 години участва и е сред финалистите на ТВ формат " Нова звезда " на ВTV Media Group. Участник в многобройни телевизионни концерти на Канал 1, 7/8 ТВ. Има честта да се изяви като солист  на Биг бенд Пловдив и Национален гвардейски оркестър. Участва с главни роли като стажант на Държавна опера Пловдив в мюзикълните спектакли "Фейм " и "Фамилия Адамс". Преди два месеца участва в ТВ формат "Пееш или лъжеш" на Нова ТВ.

17:00 ч.Концерт на K.LINA & The Ladies

K.LINA (Кейлина) е име, което олицетворява различното. Смесвайки поп с рок и електронна музика, младата певица и авторка не се притеснява да излиза извън жанровите граници и да засяга екзистенциални теми. Заедно с красивата ѝ женска група The Ladies (Пламена Николова - барабани и Василена Георгиева - китара), разтърсват сцените из страната с грациозност, бунт и доза рокендрол.

18:00 ч. -  Концерт на ИНТРО КВАРТЕТ

През 2001 г. в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев", една идея за интерпретиране на класическа музика в  съвременен аранжимент, нарича себе си "ИНТРО". През годините все по-смело експериментира в стилове, звук и присъствие на сцената. Стараейки се да избегне аналог с подобни формации от световните сцени , струнният "Интро квартет" започва да работи от 2005 г. с брас секция, като включва и вокали в пиесите си. Музикалните идеи, техните аранжименти, оркестрации и реализация са дело на Жан Пехливанов – художествен ръководител и продуцент на групата. Концертните изяви на Интро квартет както на българската, така и на международната сцена са многобройни -  Анкара, Варшава, Барселона, Париж, Берлин, Рим, Одрин, Виена и др, както и концертни турнета в Германия, Холандия, Дубай и Джибути.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025
Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
20:00 / 24.12.2025
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
Собственик на магазини: Не съм сигурен дали ще успеем през януари да работим спокойно
11:53 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: