|Заради лошото време отменят празничната програма в Пловдив
Участниците Виктория Димова и ИНТРО Квартет можете да чуете и видите на новата дата 28 декември. Ето и програмата по часове:
28 декември, Открита сцена на пл. "Стефан Стамболов"
12:00 ч. - Концерт с участието на възпитаници на музикална школа "Арт Войс Център" с ръководител Румяна Иванова
"Арт Войс Център" е една от най-престижните школи за поп и джаз пеене в България, основана в Пловдив през 2014 г. Под ръководството на вокалния педагог Румяна Иванова, школата се утвърди като истинска "фабрика за таланти", подготвяща едни от най-успешните млади изпълнители в страната. Обучението залага на изключителна вокална техника, артистичност и професионална подготовка за национални и международни конкурси. Успехите са многобройни! Възпитаниците на школата изнасят ежегодно десетки мащабни самостоятелни концерти, често съвместно с Биг Бенд Пловдив, които се провеждат на емблематични места като Античния театър.
13:00 ч. – Концерт на Виктория Димова, възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център" с ръководител Румяна Иванова
Виктория Димова е на 18 години. Родена в семейство на музиканти, от девет годишна се изявява на сцена. На 12 години участва и е сред финалистите на ТВ формат " Нова звезда " на ВTV Media Group. Участник в многобройни телевизионни концерти на Канал 1, 7/8 ТВ. Има честта да се изяви като солист на Биг бенд Пловдив и Национален гвардейски оркестър. Участва с главни роли като стажант на Държавна опера Пловдив в мюзикълните спектакли "Фейм " и "Фамилия Адамс". Преди два месеца участва в ТВ формат "Пееш или лъжеш" на Нова ТВ.
17:00 ч. - Концерт на K.LINA & The Ladies
K.LINA (Кейлина) е име, което олицетворява различното. Смесвайки поп с рок и електронна музика, младата певица и авторка не се притеснява да излиза извън жанровите граници и да засяга екзистенциални теми. Заедно с красивата ѝ женска група The Ladies (Пламена Николова - барабани и Василена Георгиева - китара), разтърсват сцените из страната с грациозност, бунт и доза рокендрол.
18:00 ч. - Концерт на ИНТРО КВАРТЕТ
През 2001 г. в АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев", една идея за интерпретиране на класическа музика в съвременен аранжимент, нарича себе си "ИНТРО". През годините все по-смело експериментира в стилове, звук и присъствие на сцената. Стараейки се да избегне аналог с подобни формации от световните сцени , струнният "Интро квартет" започва да работи от 2005 г. с брас секция, като включва и вокали в пиесите си. Музикалните идеи, техните аранжименти, оркестрации и реализация са дело на Жан Пехливанов – художествен ръководител и продуцент на групата. Концертните изяви на Интро квартет както на българската, така и на международната сцена са многобройни - Анкара, Варшава, Барселона, Париж, Берлин, Рим, Одрин, Виена и др, както и концертни турнета в Германия, Холандия, Дубай и Джибути.
