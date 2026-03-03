Николай, започнаха честванията по повод Националния празник на България, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
В църквата присъстват официални лица, сред които кметът Костадин Димитров, председателят на ОбС Пловдив Атанас Узунов заместник-кметове и кметове на райони, общински съветници, граждани.
Честванията ще продължат и след това.
Тържествено честване пред паметника на Руските освободители на Бунарджика е от 12.00 часа, панихидата за загиналите за свободата на България герои на Паметника на поборниците и опълченците на Централни гробища е в 13.30 часа.
Водещ ще е един от най-добрите рецитатори в България - Христо Христов. В церемонията по полагане на венци и цветя в 12.00 часа ще вземат участие представителен взвод, венценосци, военен духов оркестър, комитет "Родолюбие“, НД "Траиция“ и СОСЗР.
Както всяка година, преди началото на тържественото честване, членовете на комитет "Родолюбие“ ще поведат пловдивчани в "Поход на свободата“ – шествие до върха на Бунарджика, предвождано от копия от знамената на българското опълчение. (Желаещите да се включат в похода трябва да се явят в 11ч. на сборния пункт пред ресторант "Южен полъх“- Малък Бунарджик).
В 17.00 часа на площад "Централен“ започва празничен концерт на Военен духов оркестър на Съвместно командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.
Вечерта на пл. "Централен“ в 18.30 часа. ще се състои тържествена заря-проверка по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив. Диктор ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Петър Тосков.
