Започна изграждането и на втората кула на пасарелката на Сточна гара
© Plovdiv24.bg
Асансьорната шахта от северната страна на жп линиите е готова и строителите от "Трейс груп холд" са направили кофража. След това предстои изграждането на съоръжението във височина, а на по-късен етап двете части ще бъдат свързани с хоризонтална конструкция. Южната кула беше завършена преди няколко месеца.
В стомано-бетоновите конструкции от двете страни на жп линиите ще има асансьори и стълбища. Кулите ще са свързани с метална сглобяема конструкция на 7 метра височина над петте влакови коловоза.
Асансьорите ще отговарят на всички изисквания за обслужване на граждани със затруднени двигателни възможности, родители с колички с малки деца и възрастни хора. Така пешеходците ще могат безопасно да преминават, тъй като пресичането през самия прелез ще бъде невъзможно заради шумозащитните стени от двете страни на жп линиите. До завършването на пасарелката пешеходците ще пресичат железния път.
Подобно съоръжение има и в западната част на централна жп гара на ул. "Пряпорец", близо до търговиите на бул. "Акад. Петър Динеков". Строителството на тази пасарелка започна доста по-рано и затова изграждането й е в по-напреднала фаза. Стомано-бетонните кули там са готови, а след направата на конструкцията на Сточна гара ще се пристъпи към последователно монтиране на хоризонталните метални конструкции на двете съоръжения.
Работата по двете пасарелки трябва да приключи до средата на годината. Изграждането им е част от проекта за модернизация на жп ареал Пловдив, който включва и пробива под Централната гара в Пловдив.
stoped
преди 1 ч. и 46 мин.
Човеко-потока е 20-30 човека за 5 минути. Тия кули с асансьори са отбий номер, малки - едва ли в тях ще влезе детска количка или инвалидна количка и е пълна гавра с гражданите.
