През 2025-та година "Капана Фест" бележи своя голям 10-годишен юбилей! До 22 септември Пловдив отново ще се движи в ритъма на хубавата музика, майсторските занаяти и бунтарският дух, които запалиха искрата в пловдивчани и гости на града за пръв път между уличките на творческия квартал през 2015-та година.



А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи!



Фестивалът се реализира с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019“. Мястото е ясно - над подлеза на ул. "Гладстон" срещу Централна поща.