|26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив
А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи!
Така организаторите анонсираха тазгодишното издание на фестивала, който бе открит вчера. Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че е платил цена от 26 лева за бургер с картофки и сос.
"Това е положението! На кой не му харесва - да не ходи", философски заключи пловдивчанинът, който ни изпрати и снимка на хапването.
