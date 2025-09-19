ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив
Автор: Георги Кирилов 12:21Коментари (1)2576
© Plovdiv24.bg
През 2025-та година "Капана Фест" бележи своя голям 10-годишен юбилей! До 22 септември Пловдив отново ще се движи в ритъма на хубавата музика, майсторските занаяти и бунтарският дух, които запалиха искрата в пловдивчани и гости на града за пръв път между уличките на творческия квартал през 2015-та година.

А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи! 

Така организаторите анонсираха тазгодишното издание на фестивала, който бе открит вчера. Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че е платил цена от 26 лева за бургер с картофки и сос.

"Това е положението! На кой не му харесва - да не ходи", философски заключи пловдивчанинът, който ни изпрати и снимка на хапването.


Още по темата: общо новини по темата: 9
19.09.2025 »
18.09.2025 »
03.10.2024 »
06.10.2023 »
05.10.2023 »
08.10.2022 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Докато има балъци да плащат, ще има и тарикати. Толкова.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Безобразие! Кой следи това да не се случва?
12:59 / 19.09.2025
24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
12:50 / 19.09.2025
Зам.-областният на Пловдив получи отличие за работата си в пътнат...
11:23 / 19.09.2025
Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
11:11 / 19.09.2025
Пускат движението по кръстовището на "Пещерско шосе" с "Царевец"
10:29 / 19.09.2025
Жители на Пловдив пресичат с табели булевард
08:21 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Реконструкция на бул. "Васил Априлов"
Международен технически панаир 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: