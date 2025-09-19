26 лева за бургер с картофки и сос в центъра на Пловдив

© Plovdiv24.bg През 2025-та година "Капана Фест" бележи своя голям 10-годишен юбилей! До 22 септември Пловдив отново ще се движи в ритъма на хубавата музика, майсторските занаяти и бунтарският дух, които запалиха искрата в пловдивчани и гости на града за пръв път между уличките на творческия квартал през 2015-та година.



А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи!



Така организаторите анонсираха тазгодишното издание на фестивала, който бе открит вчера. Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи, че е платил цена от 26 лева за бургер с картофки и сос.



"Това е положението! На кой не му харесва - да не ходи", философски заключи пловдивчанинът, който ни изпрати и снимка на хапването.