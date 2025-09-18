ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
А сега, 10 години по-късно, събитието ви очаква с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена, с набор от талантливи изложители, апетитни предложения, културни инсталации и значими каузи!
Фестивалът се реализира с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019“. Мястото е ясно - над подлеза на ул. "Гладстон" срещу Централна поща.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 5 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие прецен...
22:23 / 17.09.2025
Пловдивчани са поканени на интересна инициатива и нощна разходка...
19:46 / 17.09.2025
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS