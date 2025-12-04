© Plovdiv24.bg виж галерията С бляскава церемония и приказен празник, район "Източен“ дадоха старт на коледните празници със запалване светлините на елхата в парк "Каменица“.



Програмата започна с поздрав от кмета на района Емил Русинов, който покани Дядо Коледа и Снежанка до него на сцената, за да поздравят всички жители и деца на района. След отброяването от 10 до 1, грейна празничната елха в парк "Каменица“. Ритуалът беше съпроводен от пищна пъстроцветна заря.



Празникът продължи с изключителна творческа програма, която прекрасната водеща Ася Антонова представяше. Сцената беше изпълнена от талантливите деца в ролята на коледари от Детска градина "Наталия", приказни танцьори от Детска градина "Щастливо детство", рецитатори от Детска градина "Чайка", коледните звънки изпълнения на вокална група при Начално училище "П. Р. Славейков" с музикален ръководител Мирослав Караделев.



Гласовитата изпълнителка Виктория Темелкова от АртВойс център с музикален педагог Пола Кутманова ни изпя популярни коледни песни, с които впечатли публиката. Акцентът в празничната вечер беше огнено шоу и популярния поп и рок изпълнител Коцето Калки, който беше специален гост на района. Всички деца се качиха на сцената и пяха и танцуваха заедно с него. На финала беше изтеглена томбола с много награди за децата от района.



"Благодаря на всички, които бяхте част от този вълшебен празник. Желая на всички Ви магията на коледните светлини да озарява домовете Ви и да внесе благоденствие за Вас и вашите семейства“, поздрави Русинов всички гости от района..



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.