ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Запалиха светлините на елхата в "Източен"
Програмата започна с поздрав от кмета на района Емил Русинов, който покани Дядо Коледа и Снежанка до него на сцената, за да поздравят всички жители и деца на района. След отброяването от 10 до 1, грейна празничната елха в парк "Каменица“. Ритуалът беше съпроводен от пищна пъстроцветна заря.
Празникът продължи с изключителна творческа програма, която прекрасната водеща Ася Антонова представяше. Сцената беше изпълнена от талантливите деца в ролята на коледари от Детска градина "Наталия", приказни танцьори от Детска градина "Щастливо детство", рецитатори от Детска градина "Чайка", коледните звънки изпълнения на вокална група при Начално училище "П. Р. Славейков" с музикален ръководител Мирослав Караделев.
Гласовитата изпълнителка Виктория Темелкова от АртВойс център с музикален педагог Пола Кутманова ни изпя популярни коледни песни, с които впечатли публиката. Акцентът в празничната вечер беше огнено шоу и популярния поп и рок изпълнител Коцето Калки, който беше специален гост на района. Всички деца се качиха на сцената и пяха и танцуваха заедно с него. На финала беше изтеглена томбола с много награди за децата от района.
"Благодаря на всички, които бяхте част от този вълшебен празник. Желая на всички Ви магията на коледните светлини да озарява домовете Ви и да внесе благоденствие за Вас и вашите семейства“, поздрави Русинов всички гости от района..
|Още по темата:
|общо новини по темата: 64
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тестът на блъснатия водач на тротинетка е реагирал положително на...
12:22 / 04.12.2025
Не уважиха молба на задържания за убийството в Първомай
11:58 / 04.12.2025
Откриха 13-годишното момиче
11:43 / 04.12.2025
Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в "Тракия"
11:29 / 04.12.2025
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS