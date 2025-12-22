ЗАРЕЖДАНЕ...
|За работата на пловдивската полиция през годината слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Ще се опитаме да разберем как оценява изминалата година ръководството на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Имаше ли много предизвикателства и интензивни натоварвания и успяха ли те да дадат адекватен отговор на очакванията на гражданите за сигурност и неприкосновеност на личния им живот.
Също така ще разберем какви мерки взема полицията по празниците за осигуряване на обществения ред. Днес сме на гости при зам.- директора на полицията в Пловдив комисар Пламен Иванов.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
