За работата на пловдивската полиция през годината слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© В последните дни от тази година се отправяме към институциите, призвани да се грижат за нашата сигурност.



Ще се опитаме да разберем как оценява изминалата година ръководството на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Имаше ли много предизвикателства и интензивни натоварвания и успяха ли те да дадат адекватен отговор на очакванията на гражданите за сигурност и неприкосновеност на личния им живот.



Също така ще разберем какви мерки взема полицията по празниците за осигуряване на обществения ред. Днес сме на гости при зам.- директора на полицията в Пловдив комисар Пламен Иванов.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.