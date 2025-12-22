ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
За работата на пловдивската полиция през годината слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 14:04Коментари (0)296
©
В последните дни от тази година се отправяме към институциите, призвани да се грижат за нашата сигурност.

Ще се опитаме да разберем как оценява изминалата година ръководството на Областната дирекция на МВР в Пловдив.  Имаше ли много  предизвикателства и интензивни натоварвания и успяха ли те да дадат адекватен отговор на очакванията на гражданите за сигурност и неприкосновеност на личния им живот.

Също така ще разберем какви мерки взема полицията по празниците за осигуряване на обществения ред. Днес сме на гости при зам.- директора на полицията в Пловдив комисар Пламен Иванов.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.  







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
14:09 / 22.12.2025
Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
12:11 / 22.12.2025
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025
Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят ...
11:23 / 22.12.2025
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
11:32 / 22.12.2025
Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70...
11:09 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цънцарова аут от bTV
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Над 100 пловдивчани протестираха срещу строеж
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: