ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Възстановяват маршрутите на три автобусни линии по бул. "Александър Стамболийски"
От предприятието уточняват, че това става възможно след приключване на строително-монтажните работи на пътната артерия в участъка от ул. "Коматевско шосе“ до улица "Димитър Талев“.
Движението ще се осъществява двупосочно, информират още от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 215
|предишна страница [ 1/36 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Читателка: Бях потресена да видя в днешно време такова нещо
15:40 / 11.09.2025
Район "Тракия" приема най-големия урок по пътна безопасност в Пло...
15:32 / 11.09.2025
За първи път в историята: 50% намаление на всички билети за "Сцен...
13:35 / 11.09.2025
Вицекмет за Хуманитарната: Няма нужда от напрежение и въпроси
13:19 / 11.09.2025
"Сцена на кръстопът" и Капана фест в предаването "Цветовете на Пл...
12:59 / 11.09.2025
Силни тътени разтърсиха част от Пловдив
11:59 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS