Възстановяват маршрутите на три автобусни линии по бул. "Александър Стамболийски"

© От утре – 12-ти септември 2025 г., се възстановяват маршрутите на автобусни линии №1, 16 и 36 от масовия транспорт на град Пловдив по общинската транспортна схема, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



От предприятието уточняват, че това става възможно след приключване на строително-монтажните работи на пътната артерия в участъка от ул. "Коматевско шосе“ до улица "Димитър Талев“.



Движението ще се осъществява двупосочно, информират още от ОП "Организация и контрол на транспорта“.