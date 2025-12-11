ИЗПРАТИ НОВИНА
"Възраждане" сигнализира за ощетяване на община Пловдив с 40 000 лв. за коледния базар
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив е ощетена с десетки хиляди левове от коледния базар до Централна поща, който не носи никакви приходи на местната власт, а дори я натоварва с разход от 40 000 лева. Това гласи медийна статия, на която се позовават народните представители от "Възраждане“ Емил Янков и Ангел Георгиев. По този повод те поискаха пълна информация от администрацията и сезираха Окръжна прокуратура – Пловдив за проверка.

Двамата са подали заявление за достъп до обществена информация до Община Пловдив, в което настояват да им бъдат предоставени всички документи, свързани с организацията на базара "Коледа в Пловдив“. Те изискват скица или схема на разположените около Централна поща преместваеми обекти, копия от разрешенията за поставянето им, данни за заетата площ, списък на търговците и техните ЕИК номера, както и информация за организаторите на събитието. Народните представители искат и справка за заплатените такси по Приложение №2 към Наредбата за местните такси, както и счетоводна информация за приходите и разходите по организацията на базара.

В отделен сигнал до прокуратурата Емил Янков и Ангел Георгиев посочват, че според публично разпространена информация нито организаторите, нито търговците на базара заплащат дължимите такси за ползване на общински площи, въпреки че преместваемите обекти са върху общинска земя и се използват за търговия. 

В сигнала си те цитират отговора на общинската администрация: "И двата базара не плащат. Това са събития по утвърден график, на които Община Пловдив е съорганизатор.“

Според двамата къщичките от двете страни на Централна поща представляват преместваеми обекти по смисъла на общинската наредба и задължително подлежат на таксуване. Те посочват, че от информацията в медиите става ясно, че "не само Община Пловдив не реализира приходи за сметка на трето лице частен субект от очевидна търговска дейност, но е и финансирала събитието с 40 000 лева“. Допълват и че организаторът, частно лице, отдава обектите под наем на търговците, като така получава приходи, които по закон следва да постъпят в бюджета на общината под формата на такси.

В сигнала си до Окръжната прокуратура двамата заявяват, че "са нарушени служебни задължения на длъжностни лица – кмета на община Пловдив, по начисляване и събиране в общинския бюджет на такси“, а описаните действия може да представляват схема за "облагодетелстване на трето лице за сметка на общината“. Те подчертават, че разпоредбите на Наредбата за преместваемите обекти и Приложение №2 към Наредбата за таксите са императивни и не позволяват освобождаване от такси, дори общината да е съорганизатор. 

Народните представители поставят и въпроса дали не е заобиколен Законът за публично-частното партньорство.

Емил Янков и Ангел Георгиев, които са народни представители от "Възраждане" за Пловдив настояват прокуратурата да извърши пълна проверка, да изиска всички документи от общината, да разпита установените лица и да предприеме действия "по установяване на обективната истина“, както и при наличие на данни да ангажира отговорността на виновните длъжностни лица.

"Горните изнесени в публичното пространство данни за нас, в качеството ни на представители на обществеността, са дълбоко обезпокоителни предвид липсата на финансови средства в общината ни, наложило увеличаване на общинските такси и данъци“, обобщават народните представители от "Възраждане“.


Когато града се е превърнал пълен кенеф и нито има пари, нито хора които да решавата какво да се направи, за по-доброто на хората....се прави цирк, за да се забавляват хората и да не се интересуват от схемите и кражбите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

