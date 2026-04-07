Нова организация на движението ще бъде въведена на кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза“ с ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“. Промените са част от мерките на община Пловдив за подобряване на пътната безопасност и оптимизиране на трафика в натоварените градски участъци.

От ОП "Организация и контрол на транспорта“ съобщиха за Plovdiv24.bg, че при благоприятни метеорологични условия днес, 7 април, ще започне обособяването на защитен ляв завой по бул. "Княгиня Мария Луиза“ в посока към ул. "Петко Д. Петков“ и ул. "Иван Перпелиев“. Очаква се новата организация да намали конфликтните точки между автомобилите и да улесни преминаването през кръстовището.

В рамките на дейностите ще се подменят LED модулите на светофарната уредба, като ще бъдат монтирани светлинни сигнали със стрелки, които ясно ще указват разрешените посоки на движение.

По време на монтажа движението няма да бъде изцяло спирано, но ще има временни ограничения, като трафикът ще се регулира поетапно в двете посоки. Водачите на моторни превозни средства се призовават да шофират с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и указанията на регулиращите органи.

Община Пловдив апелира към всички участници в движението за търпение и разбиране по време на изпълнението на дейностите. Очаква се след приключването им значително да се подобри пропускателната способност на кръстовището и да се повиши безопасността както за водачите, така и за пешеходците.

Plovdiv24.bg нееднократно е съобщавал за пътнотранспортни инциденти на въпросното кръстовище, част от които са именно при правенето на ляв завой.