Министърът на вътрешните работи Емил Дечев и главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев пристигнаха на визита в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Те бяха посрещнати в сградата на Областната дирекция на полицията от директора старши комисар Васил Костадинов. След срещата ще има брифинг за журналистите.

Към момента не се знае какво точно ще обсъждат в града под тепетата министърът и директорът на ОД МВР Пловдив, но се предполага, че основен акцент ще бъдат задаващите се избори на 19 април.

Припомняме, че на 19 март десет души бяха задържани след специализирана полицейска акция на ул. "Калина" и ул. "Джебел" в квартал "Столипиново".

Седмица по-късно в  дома на бившия общински съветник, ходжа и собственик на траурна агенция Айри Мурад бяха намерени списъци с имена на граждани и сума пари.