В дома на бившия общински съветник, ходжа и собственик на траурна агенция Айри Мурад са намерени списъци с имена на граждани и голяма сума пари, съобщи директорът на ОД МВР Пловдив Васил Костадинов пред репортер на Plovdiv24.bg.
"Задържаното лице е предполагаем евентуален извършител на престъпление против политическите права на гражданите. Образувано е досъдебно производство. Намерена е немалка за общите стандарти за живот в България сума в евро", каза още той.
Мъжът е добре познат на органите на реда. Той е с множество криминални регистрации и е интересно лице около провеждането на избори у нас. Според първоначалната информация лицата от списъка за с нисък социален статус.
Към този момент мъжът не представя адекватни доказателства относно произхода на парите и лицата по списъка.
Зрелищният арест можете да видите тук.
По време на задържането си Мурад крещеше:
"Това са гаражи. Пълен смях. Това са наеми от гаражи. Имам си договор. Това е лъжа. Списъците са от наеми", каза задържаният.
Шефът на полицията в Пловдив: Открити са много пари и списъци с имена
4ikiriki
преди 45 мин.
ДПС не харесва тази новина.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.