В дома на бившия общински съветник, ходжа и собственик на траурна агенция Айри Мурад са намерени списъци с имена на граждани и голяма сума пари, съобщи директорът на ОД МВР Пловдив Васил Костадинов пред репортер на Plovdiv24.bg.

"Задържаното лице е предполагаем евентуален извършител на престъпление против политическите права на гражданите. Образувано е досъдебно производство. Намерена е немалка за общите стандарти за живот в България сума в евро", каза още той. 

Мъжът е добре познат на органите на реда. Той е с множество криминални регистрации и е интересно лице около провеждането на избори у нас. Според първоначалната информация лицата от списъка за с нисък социален статус.

Към този момент мъжът не представя адекватни доказателства относно произхода на парите и лицата по списъка. 

По време на задържането си Мурад крещеше:

"Това са гаражи. Пълен смях. Това са наеми от гаражи. Имам си договор. Това е лъжа. Списъците са от наеми", каза задържаният.