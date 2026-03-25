Мъж бе изведен от дома си при спецакция на МВР Пловдив на ул."Бъндерица". Той твърди пред репортер на Plovdiv24.bg, че не наясно за какво го задържат. Предполага се, че полицията е намерила списъци с граждани, които са готови да пропадат гласа си на предстоящите избори.
"Това са гаражи. Пълен смях. Това са наеми от гаражи. Имам си договор. Това е лъжа. Списъците са от наеми", каза задържаният, който всъщност е бившият общински съветник Айри Мурад.
Свидетели на ареста твърдят, че мъжът е болен и сутринта е бил доведен от болницата. Очаква се след минути официален брифинг от МВР Пловдив по случая.
Мурад е бивш съветник от Реформаторския блок от партията на Касим Дал и Корман Исмаилов - "Народна партия Свобода и достойноство".
Кукумицин
преди 15 мин.
Аннннааааа! Ма той неи такоз чуек уа! Що тъй прайти!
Facepalm
преди 19 мин.
Няма кой да зададе въпроса откъде толкова журналисти ще цъфнат за арест... Костинброд 2.0. Въпроса е кой го е поръчал...
EFG
преди 45 мин.
Помашките схемички
