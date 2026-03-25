Мъж бе изведен от дома си при спецакция на МВР Пловдив на ул."Бъндерица". Той твърди пред репортер на, че не наясно за какво го задържат. Предполага се, че полицията е намерила списъци с граждани, които са готови да пропадат гласа си на предстоящите избори."Това са гаражи. Пълен смях. Това са наеми от гаражи. Имам си договор. Това е лъжа. Списъците са от наеми", каза задържаният, който всъщност е бившият общински съветник Айри Мурад.Свидетели на ареста твърдят, че мъжът е болен и сутринта е бил доведен от болницата. Очаква се след минути официален брифинг от МВР Пловдив по случая.Мурад е бивш съветник от Реформаторския блок от партията на Касим Дал и Корман Исмаилов - "Народна партия Свобода и достойноство".