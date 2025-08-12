ИЗПРАТИ НОВИНА
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:48
© Plovdiv24.bg
Въвежда се временна организация на движение по западното платно на бул. "Васил Априлов“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

Заради реконструкцията на източното платно на пътната артерия в участъка от бул. "Шести септември“ до бул. "Марица юг“ се спира движението към подхода за слизане от бул. "Васил Априлов“ - запад към бул. "Марица юг“.

Временната организация на движение е в сила от 13.08.2025 г. до 15.09.2025 г.


