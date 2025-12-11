ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
Празничната инициатива ще се проведе от 12 до 14 декември и от 19 до 21 декември. В рамките на един специален час посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с Дядо Коледа. Той и неговият верен помощник ще очакват посетителите на 12 и 19 декември (петък) от 18:00 до 19:00 ч., както и на 13, 14, 20 и 21 декември (събота и неделя) от 11:00 до 12:00 ч. Магията ще оживее в специално декорирани празнични кътове, създадени за перфектното коледно (с)елфи.
Срещите с Добрия Старец ще се проведат във всички обекти на веригата в Пловдив – на бул. "Пещерско шосе“ 36, ул. "Македония“ 97 Б, ул. "Брезовско шосе“ 127, бул. "Цариградско шосе“ 94 и бул. "Освобождение“ 47. Инициативата е част от празничната програма на Kaufland България, която традиционно обединява семейства и създава поводи за усмивки в навечерието на Коледа.
Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 69 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 81
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022...
08:16 / 11.12.2025
Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
21:16 / 10.12.2025
На протестите в Пловдив - чуват се гърмежи
20:13 / 10.12.2025
Хилядите протестиращи в Пловдив се обединиха в шествие
19:40 / 10.12.2025
Разногласия между двата протеста в Пловдив
18:47 / 10.12.2025
Десетки се събират на пл. "Съединение" в Пловдив, протестите се о...
18:07 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS