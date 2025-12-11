ИЗПРАТИ НОВИНА
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00
©
Kaufland България дава официален старт на коледните тържества във всички свои магазини в Пловдив. В два поредни уикенда жителите и гостите на града ще могат да застанат пред празничната елха, да се усмихнат широко и да отнесат у дома един от най-желаните декемврийски спомени – коледно (с)елфи и интерактивна среща с Дядо Коледа и неговия помощник в разгара на коледната магия.

Празничната инициатива ще се проведе от 12 до 14 декември и от 19 до 21 декември. В рамките на един специален час посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с Дядо Коледа. Той и неговият верен помощник ще очакват посетителите на 12 и 19 декември (петък) от 18:00 до 19:00 ч., както и на 13, 14, 20 и 21 декември (събота и неделя) от 11:00 до 12:00 ч. Магията ще оживее в специално декорирани празнични кътове, създадени за перфектното коледно (с)елфи.

Срещите с Добрия Старец ще се проведат във всички обекти на веригата в Пловдив – на бул. "Пещерско шосе“ 36, ул. "Македония“ 97 Б, ул. "Брезовско шосе“ 127, бул. "Цариградско шосе“ 94 и бул. "Освобождение“ 47. Инициативата е част от празничната програма на Kaufland България, която традиционно обединява семейства и създава поводи за усмивки в навечерието на Коледа.

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 69 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.


