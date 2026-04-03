"За всички тези, които се "новородиха", а 10 години на Нова година от името на нацията ни поздравяваха, взимаха най-високите заплати в България - държавен глава и върховен главнокомандуващ, а над него небе! Пълен имунитет и днес това е новото, това е прогресивното. Само твърдото ми "Не!" опази България от нелегални мигранти. Второто "не" беше за зелената сделка, когато трябваше да затворим Мариците. Когато е трябвало, сме казвали "не", но когато Русия и Путин нападнаха Украйна, украинското знаме седеше зад нас, до ден-днешен. Когато трябваше да внесем конвергентен доклад, внесохме. Кабинетът "Желязков" беше храбър. Влязохме и в Еврозоната, и в Шенген и излязохме от 27-годишен мониторингов механизъм".

Това каза Бойко Борисов по време на форума на партията в София, при който бе представена програмата за управление на България до 2030 година.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че лидерът на ГЕРБ е водач на листата на партията в 16 МИР Пловдив-град.

"В цялата програма видяхте ли някъде да има ДПС, да има Пеевски? А какво е направил ГЕРБ? За всички тези, които се "новородиха", а 10 години на Нова година от името на нацията ни поздравяваха, взимаха най-високите заплати в България, държавен глава и върховен главнокомандуващ, а над него небе! Пълен имунитет и днес това е новото, това е прогресивното. А ние, които сме направили да няма нелегални имигранти в България. Това се дължи само на мен и на тези хора в залата и твърдото ми “не", каза още Борисов.

Като препоръка към медиите в залата, лидерът на ГЕРБ заяви: "Когато пишете "Борисов и Пеевски", да продължите изречението - ни вкараха в Еврозоната, в Шенген и всичко останало. Иначе трябва да пишете Асен Василев - Данчо Цонев, Копринката - Радев или Копринков - Пеевски. Мога да ви кажа много по двойки имена".

Лидерът на ГЕРБ задочно се обърна и към Асен Василев от "Продължаваме промяната": "Радев е умен, не е страхлив, Асене. За разлика от вас не се радва на два месеца власт".