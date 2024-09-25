Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-град

© Plovdiv24.bg Вече са ясни всички кандидати за депутати от 16-ти МИР Пловдив -град. Ето кои са формациите и мераклиите за влизане в 51-то Народно събрание.



Номерата на формациите и депутатит са по реда на регистрацията им в ЦИК:



КП "Продължаваме промяната – Демократична България“



1.​​Асен Васков Василев



2.Стою Теодоров Стоев



3.Катя Максимова Панева



4.Манол Костадинов Пейков



5.Христо Йорданов Даскалов



6.Петър Жечев Радевски



7.Владимир Бонов Славенски



8.Веселина Стефанова Александрова



9.Оханес Хачик Паникян



10.Искра Огнянова Василева



11.Светлан Алексеев Илиев



12.Чило Людмилов Попов



13.Георги Веселинов Иванов



14.Костадин Георгиев Гвоздев



15.Николай Георгиев Георгиев



16.Борислав Петров Матеев



17.Златко Атанасов Босаков



18.Величка Славчева Анадъмска



19.Йоно Денев Чепилски



20.Дилиян Илчев Манолов



21.Петър Славеев Петков



22.Тодор Костадинов Костадинов



23.Гергана Иванова Станкова



24.Веселка Петрова Христамян



КП ГЕРБ-СДС



1.Бойко Методиев Борисов



2.Костадин Димитров Димитров



3.Георги Валентинов Георгиев



4.Тервел Николов Георгиев



5.Красимир Бориславов Терзиев



6.Даниела Кирилова Дженева



7.Фиданка Иванова Кацарева



8.Валерия Тодорова Славова



9.Десислава Красимирова Георгиева



10.Антон Георгиев Георгиев



11.Веселина Петрова Ботева



12.Борислава Иванова Вичева



13.Илиян Донев Тиганев



14.Веселин Василев Стойков



15.Величка Стоилова Христозова



16.Петър Христов Ганев



17.Мирослав Тенев Тенев



18.Христина Илиева Кашилска



19.Димитрина Иванова Илиева



20.Петър Георгиев Троянов



21.Станимир Иванов Чолаков



22.Никола Марков Ташев



23.Адриана Димитрова Генчева



24. Красимир Симеонов Тодоров



"БСП – Обединена левица“



1.Иван Богомилов Петков



2.Валери Мирчев Жаблянов



3.Анастас Георгиев Ангелов



4.Атанас Владимиров Бояджиев



5.Георги Костадинов Илчев



6.Теодор Андонов Христов



7.Йовка Божидарова Златева



8.Румен Гавраилов Василев



9.Антония Иванова Пенева



10.Темелко Иванов Темелков



11.Стоилин Ваклинов Генуров



12.Румен Груев Григоров



13.Любомир Иванов Славков



14.Пламен Валериев Назаров



15. Кристиян Стефанов Шапков



Партия на зелените



1. Валентин Симеонов Симов



2. Павел Няголов Камбуров



3. Светлозар Цветков Гагов



4. Соклин Ангелов Каракънев



5. Димитър Александров Димитров



6. Антон Людмилов Милчов



"Атака"



1.Павел Димитров Шопов



2.Даниела Тонкова Кинова



3.Борис Атанасов Златарев



4.Гинка Иванова Иванова



5.Росица Генчева Димитрова



6.Димитринка Иванова Спасова



7.Ангел Георгиев Кючуков



8.Лилия Иванова Костадинова



9.Елена Георгиева Димитрова



10.Иво Христов Иванов



11.Веселин Тодоров Божков



12. Атанас Димитров Стоилов







"Булгари"



1.Петър Иванов Станчев



2.Петър Василев Никленов



3.Рада Петрова Станчева - Кузева



4.Мария Георгиева Гавраилова



5.Георги Димитров Кичуков



6.Райна Атанасова Станчева



"Български национален съюз "Нова демокрация"



1.Илия Галинов Гюров



2.Мирослав Иванов Иванов



3. Георги Славчев Крънчев



4.Галин Недялков Петров



5.Начко Обретенов Плочев



6.Петър Йозов Топалски



7.Мариела Георгиева Топалска



8.Димитър Иванчев Мирков



9.Ангел Ангелов Благов



10. Атанас Георгиев Богоев



Възраждане



1.Ангел Жеков Георгиев



2.Емил Янков Янков



3.Иван Димитров Пенков



4.Господин Апостолов Апостолов



5.Елена Георгиева Грозданова



6.Виолета Неделчева Константинова



7.Симеон Валерий Петров



8.Стойчо Димитров Босев



9.Михаела Красимирова Берова-Зекова



10.Димитър Живков Йорданов



11.Красим Симеонов Николов



12. Георги Вутев Танев



ПП "Има такъв народ“



1.Станислав Светозаров Балабанов



2.Танер Кадир Тюркоглу



3.Йордан Василев Ангелов



4.Димитър Стефанов Станков



5.Ради Минчев Иванов



6.Красимир Иванов Иванов



7.Маргарита Димитрова Ляскова



8.Светослава Лъчезарова Стойкова



9.Александър Иванов Илиев



10. Любомир Тодоров Югов



11.Веселин Михайлов Щерионов



12. Петър Кръстев Иванчев



13.Боян Илиев Чалъков



14.Радослав Ангелов Ангелов



15.Христин Димитров Димитров



16.Владимир Иванов Недялков



17. Иван Ценков Соколарски







ПП "КОЙ – Компетентност, отговорност, истина“



1.Нако Райнов Стефанов



2.Габриел Георгиев Герасимов



3.Юрий Михайлов Колчев



"Народна партия Истината и само истината"



1. Атанас Георгиев Танев



2. Христо Велинов Стоянов



ПП "Правото“



1. Павел Христов Денков



"Пряка демокрация"



1.Живко Петров Стоев



2.Антоанета Стефанова Джельова



3.Георги Богоев Богоев



4.Атанас Тодоров Гарфалски



5.Владимир Илиев Алексиев



6.Атанас Василев Василев



"България на труда и разума“



1.Калоян Николаев Паскалев



2.Стефани Пламенова Пенкова



3.Яна Петрова Пандърска



"Демократи за отговорност, свобода и толерантност – ДОСТ“



1. Петър Господинов Георгиев



2. Боян Андонов Патев



3. Милчо Райков Минчев



ПП "Социалистическа партия български път“



1. Младен Стефанов Стефанов



"Морал единство чест“



1.Радостин Петев Василев



2.Александър Велиславов Тодоров



3.Вилимир Юлианов Митрев



4.Светлана Емилова Чолакова



5.Красимир Благоев Манев



6.Петър Божидаров Иванов



7.Димитър Рангелов Костов



8.Иван Калоферов Калоферов



9.Джан-Микеле Антонио Ратта



10.Гергана Димитрова Милева



11.Матей Стефанов Абаджиев



12.Александър Георгиев Титев



13.Трифон Любомиров Филипов



14.Ангел Трайков Божков



15.Димитър Данчев Данев



16. Славчо Георгиев Ганчев



ПП "Глас народен“



1.Красимир Владимиров Куцаров



2.Йордан Иванов Атанасов



3.Станилиа Валентинова Кирчева-Милева



4.Стоян Сашов Кръстанов



5.Драгомир Александров Стоянов



6.Теодора Иванова Георгиева



7.Сема Джевджет Куцарова



ПП "Народна партия свобода и достойнство“ -



ПП "ВМРО – българско национално движение“ -



ПП "Величие“



1.Мария Димова Илиева



2.Христо Василев Янков



3.Ивайло Валентинов Симеонов



4.Димитър Николаев Баберков



5.Илия Луков Немски



6.Елена Веселинова Мейтам



7.Елена Димитрова Георгиева



8.Андрей Иванов Киряков



9.Славейка Минкова Кадънкова-Джугаланова



10.Зоя Рашкова Иванова



11.Димитър Марков Димитров



12.Николaй Борисов Димитров



ПП "Бригада“



1. Арбен Ефремов Хавальов



ПП "Български съюз за директна демокрация“



1. Вилина Димитрова Дишева



2.Десислава Стефанова Василева



3.Стилян Георгиев Станков



4.Станимир Иванов Дикелов



ПП "Български възход“



1.Стефан Динчев Янев



2.Яни Панайотов Иванов



3.Тодор Юриев Стоянов



4.Виктория Костадинова Добрева



5.Станислав Нонков Маринов



6.Веселина Емилова Златанска



7.Цветан Златков Стефанов



8.София Василева Илиева



9.Драган Георгиев Попов



ПП ВОЛТ -



КП "Движение за права и свободи – Ново начало“



1.Станислав Димитров Анастасов



2.Небие Исмет Кабак



3.Али Мустафа Байрам



4.Рангел Щерев Атанасов



5.Красимир Романов Асенов



6.Тунай Сюлейманов Хюсеинов



7.Айри Фейми Мурад



8.Бойко Димитров Качулев



9.Борис Михайлов Михайлов



10.Асан Енвер Мехмед



11.Гюрсел Джелилов Алиев



12.Десислава Христова Христозова



13.Инан Смаилов Алиев



14.Веселин Александров Василев



15.Юсуф Джелилов Алиев



16.Юлиана Славова Чаушева



17.Ерол Неджатин Месуд



18.Любомир Владимиров Петков



19.Стойко Иванов Стойков



КП "Моя страна България“



1. Ивайло Дражев Атанасов



КП "Русофили за България“



1.Николай Симеонов Малинов



2.Максим Александров Тополов



3.Младен Веселинов Стойков



4.Валерий Благоев Бръмбаров



5.Методи Иванов Спасов



6.Вълю Раев Илиев



7.Даниела Георгиева Кузмова



8.Елена Павлова Петрова



9.Здравка Георгиева Шишкова



10.Христо Димитров Шишков



11. Димитър Павлов Шишков



12.Кръстьо Запрянов Цветков



13.Иванка Господинова Хаджиева



14.Гошо Петров Дамянов



15.Петко Ангелов Петков



16.Стоян Крумов Мирчев



17.Васил Петров Пачалиев



18.Иван Тотев Стоянов



"СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ,ССД И ЗС)"



1.Живко Тодоров Тодоров



2.Виктор Владимиров Серафимов



3.Добрияна Стефанова Караджова



4.Добри Господинов Вълчев



5.Светла Василева Шишкова



6.Веселин Огнянов Петков



7.Никола Янков Янчев



8.Веселин Костадинов Динков



9.Пламен Павлов Чемишанов



10.Дафин Росенов Урдажиев



11. Христо Спасов Шипков



КП "Синя България“



1.Борислав Кръстев Инчев



2.Пенка Иванова Деведжиева



3.Стоян Илиев Илиев



4.Николай Георгиев Ганев



5.Ивайло Спасов Спасов



6.Галина Петкова Карауланова



7.Евгени Коцев Костенаров



8.Костадин Иванов Аврамов



9.Цветонина Живкова Закова



10.Никола Савов Саватинов



11.Мариана Любенова Банева



12.Антон Събев Крушовалиев



13. Максим Тодоров Петков



КП "Алианс за права и свободи“



1.Николай Георгиев Цонев



2.Яшар Смаил Асан



3.Джамисет Шабан Джафер



4.Небие Халил Хисар



5.Ахмед Октай Ахмед



6.Мехмед Асан Асан



7.Румен Сали Ибрям



8.Ахмет Ферхатов Шакиров



9.Жана Любомирова Папазова



10.Димитрия Атанасова Митренова



11.Васко Георгиев Иванов



12.Илия Рангелов Герчев



13.Озджан Николаев Рангелов



14.Фейми Шериф Юсеин



15.Юмер Енвер Ахмедов



16.Атанас Петров Янев



17.Ахмед Гюнтекин Алишев



18.Цветан Андонов Салтъков



19.Асан Рустем Ракип



20.Ивелина Николаева Георгиева



21.Станимир Димитров Станков



22.Димитринка Нейкова Димитрова



23.Хасан Смаил Шабан



24.Алекс-Саби Шабтай Леви



