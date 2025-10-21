ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижда се краят на мъките на пловдивчани по "Брезовско шосе"
Разкопаният участък в средата на улицата е с дължина около 50 метра. Точно тук изкопът е най-дълбок - цели 9 метра. В него трябва да се сложат последователно 8 броя тръби с дължина 6 метра и диаметър 3 метра. Самите тръби са австрийски и са изработени от най-модерния материал стъклопласт.
За всяка от тях са необходими по три дни, за да бъдат правилно свързани. По проект, връзки към съседни улици и обекти няма, но често при самото разкопаване се откриват отклонения, които не са отразени в подземния кадастър. Тогава се налага да се направят пресичания като първо се чупят, а после се слага тръбата.
Припомняме, че Интегрираният воден проект на Пловдив е правен в мандата на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.), одобрен е за финансиране по европейска програма през 2018 г. малко преди изтичането на втория мандат на кмета Иван Тотев (2011-2019 г.), стартиран е в мандата на кмета Здравко Димитров (2019-2023 г.) и ще бъде завършен от кмета Костадин Димитров, който застъпи на поста в края на 2023 г.
Проектът е разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", се проточи във времето заради попадащата в трасето му археология. Северният обходен колектор струва 19 милиона лева. До момента от фирмата не са искали актуализация във връзка с инфлацията. Археологическите проучвания са финансирани от бюджета на община Пловдив.
Всичко по темата може да прочетете ТУК
