Виктор Янков: Пловдив се утвърди като събитиен фестивален град на международно ниво

© Постиженията на Фондация "Пловдив 2019" за 2025 година са в две основни посоки. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Виктор Янков, от Фондация "Пловдив 2019".



"Продължихме тенденцията да развиваме програма "Наследство" на "Европейска столица на културата", което означава, че още в началото на годината ние инвестирахме близо 2 милиона лева за 25 големи събития, които се случиха в рамките на календарната година. Сред тях бяха както развиването на традиционни формати, като "Opera Open" - нови представления, нови постановки и увеличен като брой дни "Hills of Rock". Фестивалът имаше своеобразен рекорд на посещаемост", каза Виктор Янков.



Продължила е работата и с местни партньори, като улица "Станционна".



"Традицията да се затваря на 5 септември улица "Иван Вазов" за 10 дни за култура води след себе си по-дългосрочни промени в града. Виждаме, че улицата ще бъде пешеходна съвсем скоро – това е реална промяна в градската среда", добави той.



Фондацията продължи да подкрепя и Куклен театър – Пловдив с тяхната "Лаборатория за роботика". Това вече няколко поредни години дава своите резултати. Театърът е една от най-иновативните културни институции в страната на национално ниво, смята Янков.



"Няма да мога да изброя всичките 25 събития, които подкрепихме. Но тук са "One Dance Week"“, фестивалът "Франкофоли". Големи наши партньори от "Maina Town" успяха да отворят свой музей, да разработят нов формат – "Maina Town Weekend". В нашата програма влезна и "Капана Фест" тази година. Така че смятам, че Фондацията изпълни този първи и най-важен свой ангажимент – да подкрепя нови, големи, масови културни проекти в Пловдив, които ни позиционират и на национално, а вече, смятам, и на международно ниво като събитиен фестивален град", разказа още Виктор Янков.



Втората линия, която е била голямо предизвикателство за фондацията, е разработването на концепцията за развитие на подлез "Археологически", посочи Виктор Янков. По думите му, това е "неутъпкана пътека, нещо ново на национално ниво".



"Местната власт в Пловдив повярва в нашата концепция, в нашата идея, застана плътно зад нас, за да можем – вече близо един месец – ние да стартираме процесите по превръщането на този подлез от търговски изцяло в обект, свързан с култура - културен хъб. Аз очаквам, че още през 2026 г. ще успеем да видим няколко интересни, нови, иновативни събития там".



"Ако мога да обобщя годината в тези два репера, смятам, че Фондацията надгради доста от традиционната си дейност. Тук въобще не споменавам образователните инициативи, за които с вас говорихме през този месец - за програмата "КултАрт". Но те са логически свързани и следват една и съща линия на развитие, а именно – нови пространства, развитие на по-големи, иновативни, фестивални, събитийни формати с развиване на нови публики и на нови професионалисти.



Тези три репера с постоянство, устойчивост и предсказуемост правят така, че Пловдив да прави разликата в България.



Аз мога да кажа, че Пловдив определено е пример на национално ниво за това как културата променя имиджа. Начинът, по който се развива културата в Пловдив, е на съвсем различно темпо, съвсем различно ниво.", добави Виктор Янков.