|"Виена Шьонбрун Оркестра" с голям коледен концерт в Пловдив
Тази година оркестърът пристига у нас с изцяло нов празничен репертоар, вдъхновен от традицията на музикалната столица на Европа и легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Българската публика ще чуе произведения на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима композитори, които оформят гръбнака на класическата епоха.
Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти от различни националности, които ще подарят на публиката незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Част от тях са възпитаници на Виенския университет по музика и дори активни членове на Виенската филхармония. На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката.
Сред българските музиканти в състава е концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио. Специално за българските концерти към състава на "Виена Шьонбрун Оркестра" се присъединяват италианският тенор Марко Ди Сапия, известен със своя широк вокален диапазон и значителен оперен опит, чест гост на европейските оперни сцени, като кариерата му включва роли в Италия, Германия, Франция и Скандинавските страни, както и младата българска цигуларка Йоанна Русева, лауреат на над 16 национални и международни конкурса.
Възпитаничката на НМУ "Любомир Пипков“ учи във Виенския университет за музика и сценични изкуства. Специализирала е в майсторски класове на Минчо Минчев, Захар Брон, Пиер Амоял, Огюстен Дюме, Антон Сороков, Елизабет Кропфич. Русева е активен солист на европейските сцени. Нейният ярък тон и зряла интерпретация я превръщат в един от най-перспективните български млади изпълнители.
Билети в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV/ Kнижарници Orange и на касите на съответните зали.
