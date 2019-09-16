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ÂèÊ àâàðèÿ ïðîìåíÿ äâèæåíèåòî ïî áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 15:01 / 16.09.2019Êîìåíòàðè (1)114
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Äâèæåíèåòî íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ïî áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè“ – â îòñå÷êàòà îò óë. "Îêîë÷èöà" äî óë. "Áîëãðàä", ñå ñïèðà íà 17 ñåïòåìâðè (âòîðíèê) çà âðåìåòî îò 09:00 äî 16:00 ÷àñà. Òîâà ñúîáùèõà îò ÎÏ "Îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîë íà òðàíñïîðòà“. Ïðè÷èíàòà å àâàðèåí ðåìîíò íà ìàãèñòðàëåí âîäîïðîâîä.

Ìàðøðóòèòå íà àâòîáóñíè ëèíèè ¹1, 16 è 36 îò âúòðåøíîãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ñå ïðîìåíÿò, êàêòî ñëåäâà:

Ëèíèÿ ¹1 (ÀÏÊ "Òðàêèÿ“ – êâ. "Êîìàòåâî“): áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè" – ñïèðêè ¹19 è 20, íàäÿñíî ïî óë. "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ" –ñïèðêà ¹320 – ïèöàðèÿ "Âåðäè", íàëÿâî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ“ – ñïèðêà ¹200 – ñðåùó "Êàìåëà", ñïèðêà ¹201 – "Áåëèÿ äîì", ëÿâ çàâîé ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå", ñïèðêà ¹344 – ñëåä Êîìàòåâñêèÿ òðàíñïîðòåí âúçåë (ÊÒÂ), ñïèðêà¹23 – Òðàíñïîðòíà áîëíèöà, è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.

Â îáðàòíà ïîñîêà: óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà¹ 345, íàäÿñíî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹191 – êàôå "Ìèðàæ", ñïèðêà ¹192 – ñðåùó "Áåëèÿ äîì", ñïèðêà ¹193 – "Êàìåëà“ , íàäÿñíî ïî óë. "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ“ – ñïèðêà ¹319 – ïðåäè "Ëóíà ïàðê“, íàëÿâî ïî áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè“ è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.

Ëèíèÿ ¹16 (êâ. "Ãàãàðèí" – áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"): áóë. "Õðèñòî Áîòåâ“ – ñïèðêà ¹190 – Ìëàäåæêè õúëì, íàïðàâî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹344, îáðúùàëîòî íà áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè" – ñïèðêà ¹1015 (ïîñëåäíà).

Â îáðàòíà ïîñîêà: ñïèðêà ¹1015, íàäÿñíî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêè ¹345, 202, è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.

Ëèíèÿ ¹36 (êâ. "Èçãðåâ" – áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"): áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹199 – áàíÿ "Ðóñàëêà", ñïèðêà ¹200 – ñðåùó "Êàìåëà", ñïèðêà ¹201 – "Áåëèÿ äîì", íàëÿâî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹344, ñïèðêà ¹1015 (ïîñëåäíà).

Â îáðàòíà ïîñîêà: áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"– êâ. "Èçãðåâ"): óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹345, íàäÿñíî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹191 – êàôå "Ìèðàæ", ñïèðêà ¹192 – ñðåùó "Áåëèÿ äîì", ñïèðêà ¹193 – "Êàìåëà", ñïèðêà ¹194 – ñðåùó áàíÿ "Ðóñàëêà", è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.







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Ñòðàõîâèòè ïîäðîáíîñòè çà ñáëúñúêà ïðåä íîíñòîïà íà "Ïåùåðñêî", ì...
10:50 / 16.09.2019
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11:46 / 14.09.2019
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