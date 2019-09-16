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|ÂèÊ àâàðèÿ ïðîìåíÿ äâèæåíèåòî ïî áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"
Ìàðøðóòèòå íà àâòîáóñíè ëèíèè ¹1, 16 è 36 îò âúòðåøíîãðàäñêèÿ òðàíñïîðò ñå ïðîìåíÿò, êàêòî ñëåäâà:
Ëèíèÿ ¹1 (ÀÏÊ "Òðàêèÿ“ – êâ. "Êîìàòåâî“): áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè" – ñïèðêè ¹19 è 20, íàäÿñíî ïî óë. "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ" –ñïèðêà ¹320 – ïèöàðèÿ "Âåðäè", íàëÿâî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ“ – ñïèðêà ¹200 – ñðåùó "Êàìåëà", ñïèðêà ¹201 – "Áåëèÿ äîì", ëÿâ çàâîé ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå", ñïèðêà ¹344 – ñëåä Êîìàòåâñêèÿ òðàíñïîðòåí âúçåë (ÊÒÂ), ñïèðêà¹23 – Òðàíñïîðòíà áîëíèöà, è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.
Â îáðàòíà ïîñîêà: óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà¹ 345, íàäÿñíî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹191 – êàôå "Ìèðàæ", ñïèðêà ¹192 – ñðåùó "Áåëèÿ äîì", ñïèðêà ¹193 – "Êàìåëà“ , íàäÿñíî ïî óë. "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ“ – ñïèðêà ¹319 – ïðåäè "Ëóíà ïàðê“, íàëÿâî ïî áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè“ è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.
Ëèíèÿ ¹16 (êâ. "Ãàãàðèí" – áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"): áóë. "Õðèñòî Áîòåâ“ – ñïèðêà ¹190 – Ìëàäåæêè õúëì, íàïðàâî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹344, îáðúùàëîòî íà áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè" – ñïèðêà ¹1015 (ïîñëåäíà).
Â îáðàòíà ïîñîêà: ñïèðêà ¹1015, íàäÿñíî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêè ¹345, 202, è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.
Ëèíèÿ ¹36 (êâ. "Èçãðåâ" – áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"): áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹199 – áàíÿ "Ðóñàëêà", ñïèðêà ¹200 – ñðåùó "Êàìåëà", ñïèðêà ¹201 – "Áåëèÿ äîì", íàëÿâî ïî óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹344, ñïèðêà ¹1015 (ïîñëåäíà).
Â îáðàòíà ïîñîêà: áóë. "Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèéñêè"– êâ. "Èçãðåâ"): óë. "Êîìàòåâñêî øîñå" – ñïèðêà ¹345, íàäÿñíî ïî áóë. "Íèêîëà Âàïöàðîâ" – ñïèðêà ¹191 – êàôå "Ìèðàæ", ñïèðêà ¹192 – ñðåùó "Áåëèÿ äîì", ñïèðêà ¹193 – "Êàìåëà", ñïèðêà ¹194 – ñðåùó áàíÿ "Ðóñàëêà", è ïî ìàðøðóòà, óòâúðäåí ñ îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà.
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5 ãîäèíè "Ïëîâäèâ 2019": Îáõâàò è áþäæåòíè ñúîòíîøåíèÿ
12:17 / 16.09.2019
Ëîøà ïðîãíîçà çà áëèçêèòå äíè, ëÿòîòî ìàé ñè îòèâà!
12:11 / 16.09.2019
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12:00 / 16.09.2019
Äèðåêòîðêàòà íà ÎÓ "Êíÿç Àëåêñàíäúð I" ñ ìíîãî ñèëíè äóìè êúì ó÷è...
11:47 / 16.09.2019
Ñòðàõîâèòè ïîäðîáíîñòè çà ñáëúñúêà ïðåä íîíñòîïà íà "Ïåùåðñêî", ì...
10:50 / 16.09.2019
Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë è ìèòðîïîëèò Íèêîëàé îòêðèõà ó÷åáíàòà ãîäèíà...
10:26 / 16.09.2019
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áèçíåñìåí-ãîëåìåö ñïðåòíà äèâ åêøúí íà Êðúñòîâà ãîðà è ïðèêëþ÷è â àðåñòà
21:20 / 14.09.2019
Ìàãè Õàëâàäæèÿí ïîíåñå òåæúê óäàð
19:21 / 14.09.2019
Æîðî Èëèåâ è Ãëîðèÿ â ëþáîâíà àôåðà, ïåâèöàòà ïðèçíà
15:45 / 15.09.2019
Ãîëÿì ñêàíäàë! Ëúñíàõà ñïîíñîðèòå íà Ìàÿ Ìàíîëîâà
15:07 / 14.09.2019
Âçðèâ íà áåíçèíîñòàíöèÿ íà Ìàðåøêè, åäíà æåíà çàãèíà
09:15 / 15.09.2019
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Àáîíàìåíò
Àíêåòà
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