Истински великденски подарък ще получат студентите от Пловдивския и Техническия университети и живущите в района на двата вуза. До края на седмицата ще бъде завършен ремонтът на зоната. Цялото трасе е подготвено за полагане на пътна настилка, като строителите ще работят включително в почивния ден петък, за да приключат с асфалтирането на улиците, каза за Plovdiv24.bg заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Обновяването на зоната започна в началото на януари, като фирмата изпълнител "Драгиев и ко" посочи 150 дни срок за завършване на обекта. Инвестицията е в размер на 2 милиона лева, осигурени от общинския бюджет от перото за текущи ремонти. Рехабилитацията обхваща площадните пространства на двата университета и тротоарите на прилежащите улици, тъй като зоната е връзката между главната пешеходна улица, НБ "Иван Вазов" и Тютюневия град. Обновяват се улиците "Цанко Дюстабанов" и "Г. М. Димитров" до "Авксентий Велешки".

Младите дървета, които бяха засадени на мястото на премахната стара висока растителност, вече се разлистват. Всеки момент се очаква да пристигнат пейките и стълбовете за уличното осветление, уточни инж. Сакъбов.

Припомняме, че при старта на строителните дейности кметът Костадин Димитров обяви, че ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов" в участъка след ул. "Авксентий Велешки" в посока автогара "Юг" ще е на по-късен етап, тъй като улицата е гранична за Тютюневия град, а за него има отделен проект, по който общината е в контакт с частните собственици за реализацията му. От средата на годината, ако има осигурено финансиране, ще започне ремонтът на самата улица "Иван Вазов", която до кръстовището с библиотеката ще стане пешеходна.