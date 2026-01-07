© Plovdiv24.bg След 150 дни и инвестиция от 2 милиона лева от общинския бюджет площадните пространства около ПУ "Паисий Хилендарски" и Техническия университет в Пловдив ще са неузнаваеми. Кметът Костадин Димитров, ректорите на двете учебни заведения проф. Румен Младенов и доц. Никола Шакев и управителят на фирмата изпълнител Цанко Драгиев дадоха официален старт на облагородяването на зоните, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Ще бъдат ремонтирани тротоарите на прилежащите улици, тъй като зоната е връзката между главната пешеходна улица, НБ "Иван Вазов" и Тютюневия град.



"След като миналата година решихме проблема с улица "Костаки Пеев", тази година обръщаме внимание и на университетите. Ще бъдат обновени пешеходните зони, тротоарните настилки, ще има преасфалтиране където има нужда. От средата на годината, ако има осигурено финансиране, ще започнем ремонта на ул. "Иван Вазов", която до кръстовището с библиотеката ще стане пешеходна" - каза кметът Димитров.



В обновяването са включени напречните улици на "Иван Вазов", както и улиците "Цанко Дюстабанов" и "Г. М. Димитров до "Авксентий Велешки". По "Ц. Дюстабанов" и "Г. М. Димитров" ще се извършва транспортния подход след превръщането на "Иван Вазов" в пешеходна. Ремонтът на "Цанко Дюстабанов" след "Авксентий Велешки" ще е на по-късен етап, тъй като улицата е гранична за Тютюневия град. За него има проект и общината е в контакт с частните собственици за реализацията му.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.