Вече асфалтират около пробива до Централна гара
Автор: Диана Бикова 08:02
©
Започна асфалтирането на западното локално платно на бул. "Васил Априлов" пред кино "Гео Милев" с няколко дни закъснение заради дъждовете. До края на седмицата ще бъдат положени и трите пласта в участъка от СУ "Св. Климент Охридски" към кръговото на Централна гара. Автомобилният трафик ще се пусне, ако комисията по безопасност установи, че е безопасно и даде разрешение за това, предава Plovdiv24.bg.

Източното локално платно обаче ще се прави догодина. Асфалтирането ще се случи вероятно през януари, ако времето е сухо и температурата е над 5 градуса. В този участък все още не е направена връзката с новия водопровод, който община Пловдив сложи на ул. "Тракия" по настояване на живущите. След приключването му ще се довърши и самия локал с тротоарите и асфалта. 

Има още работа по съседните на "Тракия" улици "Велико Търново" и Радецки", където трябва да се възстанови настилката. На "Кавала" и "Никола Ковачев" са положени два пласта асфалт. Само два слоя има и на самото колело, което беше отворено за първия учебен ден през 2024 г. Повече от година там има временна маркировка.

От южната страна на жп линиите, в района на автогара "Юг", настилката е възстанова. Продължава работата в самия тунел с направата на пътното легло. Изградени са дренажни и водопонижими системи, както е по проект, което означава, че при обилни валежи не би трябвало да се събира вода и да се образува езеро. 

Окончателното завършване на целия проект се очаква да стане в средата на 2026 г. Транспортно-комуникационният пробив под централната гара на Пловдив е част от големия проект на НКЖИ за модернизация на жп ареала в Града на тепетата и се изпълнява от "Трейс груп холд".



Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 29 мин.
0
 
 
Време е да се прикрият лайната.
+1
 
 
Най-после ще се разкарат всички незаконно паркирали на булеварда... Даже вече има коли, които не са местене от началото на пробива..
0
 
 
Най-после ще се довърши нааканото от Тотев и Здравко. Браво.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

