ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Вече асфалтират около пробива до Централна гара
Източното локално платно обаче ще се прави догодина. Асфалтирането ще се случи вероятно през януари, ако времето е сухо и температурата е над 5 градуса. В този участък все още не е направена връзката с новия водопровод, който община Пловдив сложи на ул. "Тракия" по настояване на живущите. След приключването му ще се довърши и самия локал с тротоарите и асфалта.
Има още работа по съседните на "Тракия" улици "Велико Търново" и Радецки", където трябва да се възстанови настилката. На "Кавала" и "Никола Ковачев" са положени два пласта асфалт. Само два слоя има и на самото колело, което беше отворено за първия учебен ден през 2024 г. Повече от година там има временна маркировка.
От южната страна на жп линиите, в района на автогара "Юг", настилката е възстанова. Продължава работата в самия тунел с направата на пътното легло. Изградени са дренажни и водопонижими системи, както е по проект, което означава, че при обилни валежи не би трябвало да се събира вода и да се образува езеро.
Окончателното завършване на целия проект се очаква да стане в средата на 2026 г. Транспортно-комуникационният пробив под централната гара на Пловдив е част от големия проект на НКЖИ за модернизация на жп ареала в Града на тепетата и се изпълнява от "Трейс груп холд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 417
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 29 мин.
0
преди 4 ч. и 52 мин.
+1
преди 4 ч. и 54 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на а...
10:03 / 11.12.2025
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00 / 11.12.2025
Строителен терор в западната част на Пловдив, деца плачат, родите...
09:27 / 11.12.2025
Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022...
08:16 / 11.12.2025
Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
21:16 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS