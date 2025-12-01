© Дъждовете от последните дни отложиха асфалтирането на малките улички около кино "Гео Милев". Ремонтът на подземната инфраструктура - водопровод, канализация и топлопровод - е приключен и сега трябва да се сложи нова настилка по улиците "Кавала", "Д-р Никола Ковачев" и "Тракия", съобщи за Plovdiv24.bg инж. Николай Иванов от фирма "Трейс груп холд", която работи по проекта на НКЖИ за пробив под централна гара в Пловдив.



Асфалтирането е планирано да започне във вторник. Първо ще се направят малките улички, а след това локалните платна на самия булевард "Васил Априлов" към кръговото кръстовище с бул. "Христо Ботев". За целия участък от северната страна на гарата ще се използва около 3000 тона асфалт. Настилката ще бъде доставяна на обекта с 200 броя 15-тонни камиони.



Локалът пред самото кино е на чакъл. Тротоарът, велоалеята и ограничителните колчета са готови. Направени са и стълбите пред централния вход на културния дом на железничаря. Източния локал е трасиран, но по него има още довършителни дейности. Двете пътни платна са с ширина 3,50 метра, тъй като са еднопосочни.



Преди Коледа изцяло ще бъде възстановен трафикът по бул. "Васил Априлов", обеща инж. Иванов.



Иначе работата в самия тунел под жп линиите продължава. Северният и южният ръкав са съединени, работи се по направата на пътното легло. Изградени са дренажни и водопонижими системи, както е по проект, което означава, че при обилни валежи няма да се събира вода и да се образува езеро.



Окончателното завършване на обекта се очаква да стане в средата на 2026 г.



