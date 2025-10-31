Вдигнаха цената на маршрутката от Пловдив до близки села

© Фейсбук След проведена среща между превозвача Петко Ангелов, кметовете на Община "Марица" и Труд Димитър Иванов и Спас Стайков, сдружение "Бъдеще за село Труд" и жители на селото преди дни бе постигнато съгласие за възстановяване на обслужването по маршрутна линия № 5.



Тя е възобновена и хората отново имат редовен обществен транспорт до Пловдив. Цената от утре обаче става 2,50 лева до Труд и 2.80 лева до Строево.



"Ново двайсет с маршрутките. От понеделник цената до Пловдив става 2:50 лева. А от вторник вероятноста да останем без маршрутка е 50/50", казва жител на Труд.