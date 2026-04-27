Днес Бойко Борисов събира в Пловдив цялото ръководство на партия ГЕРБ, научи Plovdiv24.bg. В града под тепетата ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени и анализирани изключително незадоволителните резултати от предсрочните парламентарни избори. Мероприятието е закрито за журналисти.
Очаква се също така по време на това съвещание лидерът да начертае насоки за поведението на депутатите на най-голямата опозиционна партия в следващото 52-ро Народно събрание, както и цялостна стратегия за стабилизиране на партията и връщане на доверието на избирателите.
Припомняме, че непосредствено след изборите Живко Тодоров подаде оставка от Изпълнителната комисия, а от ГЕРБ коментираха, че приемат този акт като личен акт на отговорност от страна на кмета на Стара Загора.
Ден преди това бившият министър на правосъдието и знаково лице на ГЕРБ-СДС Георги Георгиев обяви официално, че се оттегля от активната политика и няма да бъде част от 52-рото Народно събрание. Въпреки че беше избран за депутат като втори в пловдивската листа на формацията, веднага след лидера Бойко Борисов, той подаде заявление в ЦИК с искане да не бъде обявяван за избран народен представител.
Изборните резултати
На проведените на 19 април избори ГЕРБ-СДС получи подкрепата на едва 13.387% или 433 755 гласа. Победителите от "Прогресивна България" получиха 1 444 924 гласа, или 44.594%. Третите от ПП-ДБ са с 12.618% (408 845 гласа), следвани от ДПС - 7.120% (230 693 гласа).
"Възраждане" акумулираха 137 940 гласа или 4.257%. Останалите партии и коалиции не успяват да минат бариерата от 4 процента, за да влязат в 52-ото Народно събрание.
канар -57
преди 1 ч. и 26 мин.
Прикриват незаконни сгради на ул Гевгели 27 има кражби на размери,нарушен тотално проект и въвеждане на сградата в експлоатация с нелегитимни документи и без акт 14,15 и16 това е управлението на ГЕРБ КУНЧЕВ излез и си кажи за тази сграда и кой е ШАТЪРОВ
chefito
преди 1 ч. и 42 мин.
Когато си нагъл, алчен, безскрупулен и крадеш безкрайно, следва падение. Закривайте цирка!
Cayenne
преди 2 ч. и 33 мин.
Не знам какво има да анализират. Да им го кажа направо: кражби, корупция и преградка с Пеевски.
