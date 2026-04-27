Днес Бойко Борисов събира в Пловдив цялото ръководство на партия ГЕРБ, научи Plovdiv24.bg. В града под тепетата ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени и анализирани изключително незадоволителните резултати от предсрочните парламентарни избори. Мероприятието е закрито за журналисти.

Очаква се също така по време на това съвещание лидерът да начертае насоки за поведението на депутатите на най-голямата опозиционна партия в следващото 52-ро Народно събрание, както и цялостна стратегия за стабилизиране на партията и връщане на доверието на избирателите.

Припомняме, че непосредствено след изборите Живко Тодоров подаде оставка от Изпълнителната комисия, а от ГЕРБ коментираха, че приемат този акт като личен акт на отговорност от страна на кмета на Стара Загора.

Ден преди това бившият министър на правосъдието и знаково лице на ГЕРБ-СДС Георги Георгиев обяви официално, че се оттегля от активната политика и няма да бъде част от 52-рото Народно събрание. Въпреки че беше избран за депутат като втори в пловдивската листа на формацията, веднага след лидера Бойко Борисов, той подаде заявление в ЦИК с искане да не бъде обявяван за избран народен представител.

Изборните резултати

На проведените на 19 април избори ГЕРБ-СДС получи подкрепата на едва 13.387% или 433 755 гласа. Победителите от "Прогресивна България" получиха 1 444 924 гласа, или 44.594%. Третите от ПП-ДБ са с 12.618% (408 845 гласа), следвани от ДПС - 7.120% (230 693 гласа).

"Възраждане" акумулираха 137 940 гласа или 4.257%. Останалите партии и коалиции не успяват да минат бариерата от 4 процента, за да влязат в 52-ото Народно събрание.