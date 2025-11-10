ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, архитект е песимист
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
© Plovdiv24.bg
В Пловдив започва изграждането на нови 4000 жилища, които предстои да излязат на имотния пазар в следващите години. Най-бързо се разрастват кварталите "Южен" и "Западен".

Вторият по големина град у нас привлича население от всички краища на страната, но строителният бум поставя и сериозни предизвикателства пред администрацията за изграждане на необходимата инфраструктура.

В южните зони на Пловдив ежедневието на една майка е свързано с изминаването на километри разстояние, за да заведе голямата си дъщеря на училище, а малката до най-близкия парк.

Стефани Такова от кв. "Беломорски" казва следното: "Ние с количките се придвижваме на места, където няма обособени тротоарни пространства. Не е безопасно за нас. За кварталите "Остромила" и "Беломорски" няма детски градини, ясли или училища. Паркове в никакъв случай".

От юли до септември ръстът на издадените строителни разрешения е 25% спрямо предишните три месеца.

Арх. Чавдар Тенев - председател на камарата на архитектите в Пловдив коментира: "Това води до количествено развитие на града, но не и до качествено. Напротив, параметрите се влошават, презастроява се, трафикът всички виждаме колко тежък започва да става".

В южния квартал "Остромила" цената на квадратен метър достига 1300 евро. Общинската администрация се опитва да навакса с изграждането на нова инфраструктура.

Хакъ Сакъбов – зам.-кмет на Пловдив: "Предстои изграждането на нова детска ясла за 10 групи, обновяват се и се пристрояват сгради към съществуващи училища. Предстои да се изгради продължението на бул."Македония", да бъде пуснат пробивът под Централна гара като възможна връзка между кварталите".

Като мярка да ограничи строителството в града общинската администрация вдигна цената за издаване на строителни разрешения от 5 на 12 лева на кв.м. Данните показват, че именно в месеците преди да влязат в сила те, бизнесът е бързал да входира документите си за планирани дейности.

Тепърва ще се анализира дали новите такси ще повлияят на инвестиционните намерения на бранша, пише БНТ.


