В Пловдив вече има площад "Журналист"

Общинският съвет в Пловдив прие в града да има площад "Журналист". Площадът е позициониран пред Радио-телевизионния център, заключен между улиците "Дондуков", "Найден Геров" и "Емил дьо Лавеле".



Известният пловдивски журналист, популярен като първото лице на БНТ Пловдив, Наско Начев, който има повече от 50 години професионален опит, трогна съветниците, като им благодари за решението.



"Решението ви ще постави в пространството пред РТЦ един символ и признание към стотици пловдивски журналисти, които през годините са работили затова всичко, което става в Пловдив да бъде известно в България и по света. Ще направим тържество, на което ще ви поканим да присъствате. Като жест на благодарност ще ви предоставим видеоклипове на химна на България и Пловдив, които с удоволствие да гледате в началото на сесиите", каза Наско Начев, който е издател, общественик и носител на Почетен знак на Пловдив.



Той уточни, че площад "Журналист" е напомняне за етичните принципи в журналистиката – обективност, независимост и честност, които са в основата на изграждане на доверие между медиите и обществото.



"Следващата стъпка, която ще направим и съм сигурен, че ще ни подкрепите, е да имаме клуб на журналиста. Много дълго време такъв не съществува в Пловдив, а това е мястото, в което ние може да се събираме и да обсъждаме проблемите на града", допълни Начев.



Той благодари на кмета на Пловдив Костадин Димитров, на съветниците, както и на кмета на район "Централен", който прегърна идеята заедно с неговите заместници Фиданка Кацарева и Цветелина Пенева, определиха локацията на площада и предвижиха процедурата.



Инициативата е посветена на 180-та годишнина от началото на българската журналистика и 130 години от създаването на организираното журналистическо движение в страната. През тази година БНР отбелязва 90 години от основаването си, а Радио Пловдив – своята 70- годишнина.



"Пловдив е един от българските градове, в които журналистиката има сериозна биография още преди Освобождението. Тук д-р Иван Богоров редактира първото специализирано периодично издание – сп. "Журнал за наука, занаят и търговия", което започва да се печата в Белград през 1862 г. Христо Г. Данов прави много популярния "Летоструй или домашен календар", печатан във Виена, а по-късно издава първия вестник в следосвобожденска България – "Марица". Йоаким Груев изпраща дописки до "Цариградски вестник", а през 1890 г. се появява всекидневник "Балканска зора".



Оттук започва издаването и на вестник "Борба", който е неофициален орган на БТЦРК, редактиран от Захари Стоянов. Чрез него той пропагандира идеята за Съединение на Източна Румелия с Княжество България", се посочва в мотивите на пловдивските журналисти.