ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив вече има площад "Журналист"
Известният пловдивски журналист, популярен като първото лице на БНТ Пловдив, Наско Начев, който има повече от 50 години професионален опит, трогна съветниците, като им благодари за решението.
"Решението ви ще постави в пространството пред РТЦ един символ и признание към стотици пловдивски журналисти, които през годините са работили затова всичко, което става в Пловдив да бъде известно в България и по света. Ще направим тържество, на което ще ви поканим да присъствате. Като жест на благодарност ще ви предоставим видеоклипове на химна на България и Пловдив, които с удоволствие да гледате в началото на сесиите", каза Наско Начев, който е издател, общественик и носител на Почетен знак на Пловдив.
Той уточни, че площад "Журналист" е напомняне за етичните принципи в журналистиката – обективност, независимост и честност, които са в основата на изграждане на доверие между медиите и обществото.
"Следващата стъпка, която ще направим и съм сигурен, че ще ни подкрепите, е да имаме клуб на журналиста. Много дълго време такъв не съществува в Пловдив, а това е мястото, в което ние може да се събираме и да обсъждаме проблемите на града", допълни Начев.
Той благодари на кмета на Пловдив Костадин Димитров, на съветниците, както и на кмета на район "Централен", който прегърна идеята заедно с неговите заместници Фиданка Кацарева и Цветелина Пенева, определиха локацията на площада и предвижиха процедурата.
Инициативата е посветена на 180-та годишнина от началото на българската журналистика и 130 години от създаването на организираното журналистическо движение в страната. През тази година БНР отбелязва 90 години от основаването си, а Радио Пловдив – своята 70- годишнина.
"Пловдив е един от българските градове, в които журналистиката има сериозна биография още преди Освобождението. Тук д-р Иван Богоров редактира първото специализирано периодично издание – сп. "Журнал за наука, занаят и търговия", което започва да се печата в Белград през 1862 г. Христо Г. Данов прави много популярния "Летоструй или домашен календар", печатан във Виена, а по-късно издава първия вестник в следосвобожденска България – "Марица". Йоаким Груев изпраща дописки до "Цариградски вестник", а през 1890 г. се появява всекидневник "Балканска зора".
Оттук започва издаването и на вестник "Борба", който е неофициален орган на БТЦРК, редактиран от Захари Стоянов. Чрез него той пропагандира идеята за Съединение на Източна Румелия с Княжество България", се посочва в мотивите на пловдивските журналисти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив проговори
22:25 / 06.11.2025
Пловдивчанин: Каквито родителите - такива и децата. Трагедия!
20:02 / 06.11.2025
Полиция влезе в магазин в Пловдив
18:40 / 06.11.2025
Емблематичен подлез в Пловдив ще изглежда по съвсем различен начи...
20:28 / 06.11.2025
МБАЛ "Свети Мина" с нов временен шеф
15:15 / 06.11.2025
Установиха кой хвърли бутилката по вратаря на Ботев Пловдив
14:53 / 06.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS