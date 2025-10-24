© РПНМ - Пловдив Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Йордан Стоянчев, уредник на Планетариума в Регионалния природонаучен музей в Пловдив.



Доколкото знам, в Пловдив се намира единственият дигитален планетариум. Така ли е наистина?



В страната все повече интерес се проявява към планетариумите, все по-популярни стават и все повече места започват да развиват именно тази дейност. Дълги години Планетариума в Смоленско, например, беше в руини, но от миналата година, докогато разбирам март месец, успяха да направят цялостна реконструкция и го реновираха. Така че в момента има планетариуми, които са с подобна система като нашата, дигитална, не само в Пловдив. Трябва да отбележим единствеността, уникалността на нашия е в това, че има внедрена система за 3D. При допълнителни споразумения хората, с които работим и създаващите триизмерни, съответно специализирани пълнокуполни шоу програми, вече можем отделно да представим такива филми. За съжаление в момента нямаме платен лицензиран 3D филм. Имахме го преди известно време, но пък за сметка на това самата дълбочина на планетариума създава една такава триизмерност, която действително някои хора не могат да понесат, тъй като ефектът е твърде силен.



Не искам да го отчитам откъм негативната страна, просто предупреждавам често посетителите, че примерно измежду 100 човека 5 могат да изпитат някое неразположение заради ефектите, които създава 3D-то. Въпреки че не говорим за класическия 3D, който по принцип познаваме като сложим очила. Тогава всеки един от филмите в самата програма е едно съобразно пътешествие в Космоса и позволява на зрителите да се докоснат до събития, които по принцип няма къде другаде да видят. Самата триизмерност ги потапя и имаш усещането, че се движиш в пространството, а ти си седнал. И тези 5 човека от 100 могат да изпитат някакво неразположение, както би изпитал човек, примерно, ако се вози на пасажерската седалка в кола на завои и не си е изпил хапчето. Това само показва колко силен е ефектът на самия планетариум дори без да имаме активирани 3D очила.



Дигиталният планетариум, ако трябва да започнем с една крачка назад, самото му начало започва от 2015-а година. Той всъщност е разположен в сградата на Регионален природонаучен музей Пловдив и е изграден именно през тази година от американската компания Evans & Sutherland, която е световен лидер в областта, като планетариумът разполага с купол с диаметър 8,5 м и е оборудван със специален проектор, който е с тип обектив "рибешко око".



Това позволява проектиране върху целия купол едновременно. Когато посетителите дойдат в нашия планетариум, реално това е ключово за потапянето в Космоса, защото целият купол се взема от информация, която в случая я няма другаде - на кино, или да си го пуснеш по някакъв различен начин. И заради това проекциите, филмите, които излъчваме, са специализирани, пригодени именно за такова куполно пространство. То е като обърната купа и е еднопосочно.



Има специфики при планетариумите и често, когато похвалят нашия планетариум, аз отбелязвам, че всеки един планетариум поотделно представлява едно уникално изживяване. И причината това нещо да се случва тук е, защото при нас имаме само един прожектор. В други планетариуми, примерно в Смолян, имат два, обаче те създават повече светлина, а това може да отнеме малко от детайлността на прожекцията. Така че всеки планетариум си придава една специфичност и едно отделно, индивидуално изживяване. При някои места примерно се представят центрирано, така че човек може да гледа от всяка посока. При нашия седалките са насочени в една посока са насочени седалките. Това позволява пак да гледаш в целия купол, но основната информация да се случва в една посока. Това създава класическото усещане за кино, което ние отчитаме като най-печелившо и най-ефектно. Не е нужно да си въртиш погледа във всички посоки, въпреки че можеш, защото има информация, но основните неща се случват между 300 и 150 градуса, което е почти половината купол. Другата информация идва и си отива, но тя просто е като ефект, която допълва дълбочината на филма. И в крайна сметка, това допринася много за изживяването.



Нека да кажем нещо и за филмите. Доколкото знам, някои от филмите са правени специално за вас, по поръчка?



Разбира се. Действително имаме. Тук споделям още един от аспектите, на които залага Регионален природонаучен музей, а то е разнообразие. В нашия случай ние посрещаме посетителите си в много светове. При нас всеки може да намери нещо интересно, любопитно за него самия. В планетариума не е по-различно, въпреки че космическия е един от световете в нашия музей, ние разполагаме и с филм, който представя не само Космоса, но и едни от най-опасните океани, съществували някога на Земята, а именно морския свят - праисторическо водно приключение. Това е филма "Морските чудовища". Така че в действителност имаме разнообразие на нашия инвентар и библиография.



Всички тези програми са направени единствено и специфично за целите на планетариумните изживявания и те не могат да бъдат прожектирани по друг начин. Ако трябва да обясня малко по-технически, това, което бихте видели вие, примерно, е нещо, което е извито на 180 градуса. На купола ще излезе като равен хоризонт. Обаче ако е обърнато под още толкова градуси, ние ще го видим като извивка, като нещо, в което влизате. И всички тези ефекти всъщност се използват, за да въведат зрителя в планетариумното шоу.



С колко филми разполагате? Доколкото знам, това са скъпи продукции?



Да. Реално в момента разполагаме с 8 филма, но в действителност успях в началото на тази година да обогатя филмовата библиография. От специфичните филми, така да се каже, имаме и допълнителни, но те са на английски. Работя по въпроса да ги озвучим и за българската публика. Разбира се тези, които са готови и могат да бъдат представени, са упоменати в нашия сайт, като в общ план това е броят на филмите, който тепърва ще расте.



Има ли филм, който е предпочитан и се гледа по няколко пъти?



Ами да ви кажа, имаме няколко такива филма. В общ план темата за филмите е основният интерес, който ние получаваме от посетителите. Те всички се интересуват от това какво представляват. Най-лесно е да се запознаят с тях в сайта, но в случая не всеки има възможност да направи предварително това. Това, което правят те, е да попитат някой от уредниците. Различните филми разказват различни неща и най-предпочитаните, действително има такива, които са по-общи, разказващи систематично и последователно подробности, подходящи както за подрастващите, така и за възрастни. Има и такива, които са по-задълбочени, с повече подробности, повече детайли, така че могат да задоволят с детайли любопитството на истинските ценители.



Трябва да спомена и нещо, което е изключително ключово за нашия планетариум, едно от основните уникални неща, и то е, че можем да симулираме посещаването на различни места в Космоса като обекти и явления. Това е едно от големите предимства на работата със споделеното облачно пространство, с което ние разполагаме - с различни обсерватории, сред които са Европейската южна обсерватория, Европейската космическа агенция.



От тези 8 филма, които ви споделих, особено голям интерес се проявява, и особено много се гордеем с два от тях. Ако влезем в конкретика, единият е "Нашата безценна планета", а другият е "Космическият устрем на Европа". Веднага казвам защо това е така. Тези филми са създадени със съвместната работа между Регионален природонаучен музей Пловдив и Европейската космическа агенция (ESA), като Теофанис Мацополус, който е един от най-популярните продуценти на филми в тази насока – пълнокуполни шоу програми, също участва в създаването именно на тези продукции. Ние официално сме дистрибутори на две пълнокуполни шоу програми, именно тези, които споменах, като за първи път логото на Регионален природонаучен музей Пловдив присъства в две такива интернационални филмови продукции, което е уникално за цялата страна.



Това означава, че сте копродуценти на продукцията?



Да, разбира се, да. Това помага не само за популяризирането на музея като научно поприще, но и на Пловдив като град, който непрестанно развива своите културни, научни и образователни дейности. Това е едно от основните неща, които бих могъл да споделя с вас. Освен облачното съвместно пространство и това, че сме създатели - съвместно създаваме тези две продукции, с които съответно нашите посетители могат да се запознаят по-подробно в сайта.



Може ли да кажем за нашите слушатели някои подробности за филма "Нашата безценна планета", какво може да се види в него? Какво представлява?



"Нашата безценна планета" е пълнокуполна шоу програма, която, както вече споделих, се продуцира от нас, в сътрудницата с ESA и е режисирано от Теофанис Мацополус, като не трябва да пропускаме и факта, че е озвучен от един изключителен актьор - Иван Юруков. Това допълнително допринася човек да се докосне до информацията, която се споделя във филма и да може да се впусне в това приключение. Документалният филм фокусира върху най-важните минали, настоящи и бъдещи мисии на Европейската космическа агенция за наблюдение, мониторинг на земната магнитосфера, атмосфера, земната покривка, хидросферата, криосферата, биосферата. В общи линии разглеждаме в дълбочина планетата ни, опитвайки се да я опознаем по-добре, като разглеждаме дейностите на ESA за наблюдение и прогнозиране на времето, както и по време на природни бедствия, които са причинени включително и от човека. "Нашата безценна планета" включва компонента за климата, бързата му промяна в последните няколко десетилетия, и всичко това е представено по един подходящ за деца и за възрастни начин, така че всички ние да знаем как да опазваме нашата среда на живот.



ESA показва едни изключителни характеристики на спасители, защото те буквално спасяват човешки животи, като има ситуация, ако не се е лъжа от тази година в Швейцария, където те започват да проследяват свлачища. Тези свлачища до такава степен могат да ги проследят, че могат всеки един сантиметър веднага да го отчитат като нещо, което може да представлява риск за населението. Така че в случая на това бедствие те са направили така, че да евакуират десетки хора без да има нито една жертва. И съответно снимките, които гледам на това свлачище, показват как буквално нищо не е останало от това селище. Така че технически Европейска космическа агенция буквално спасява животи и ние се радваме, че можем да разпространяваме нейната работа, труд и значение на всеки, който проявява интерес и любопитство във връзка с космическите науки. И затова се гордеем, че имаме съвместни проекти. Винаги гледам да споделям именно за подобни неща.



Това са всъщност документални филми. А имате ли фантастични филми, които гледат напред в бъдещето?



Да, като говорим за научна фантастика, действително нямаме филми, които да бягат от науката и да отиват към псевдо такава. Разбира се, подчертаваме изключителния принос на астрологията и масово, буквално всеки се припознава в нея. Тя е нещо, което технически съществува може би преди астрономията и реално погледнато ние няма как да не обърнем внимание на нейния принос. Но действително избягваме това, което не е научно.



Ние залагаме на науката такава, каквато е, и опитваме да подчертаваме чудесата, които тя може да постигне, които технически за преди 50 години, примерно, са били чудеса. И ако погледнем към научните, строго обосновани неща на суровата наука, те наистина могат да разкрият и едни чудеса. Аз искам да гледам на реалността с едни очи, пълни с почуда, особено когато млади умове се запознават с постиженията на науката и намират, че нямаме нужда от нищо фантастично.



Ние живеем в бъдещето с технологиите, които развиваме в момента. И стигаме до други светове, като Сатурн, като Юпитер, като Меркурий, които са изключително близо до Слънцето и въпреки което човек е успял да изгради устройства, които да погалят тези огнени лъчи, които достигат милиони градуси с апаратура, която се управлява от 150 милиона километри от Земята. Това само по себе се е изключително постижение на човека.



Вашите посетителите предимно деца ли са, или и възрастни, студенти ли са, какви са?



Това, което пропуснахме по-рано да споделим, е че Планетариумът разполага с 50 места, като в частност имаме и пространство за хора в неравностойно положение. Имаме специална рампа, чрез която те могат да дойдат, да влязат в музея и да го разгледат спокойно, в това число и в нашия Планетариум. Трябва да подчертая, че ни посещават всички групи хора – безплатно малките деца, подрастващи, ученици, студенти, възрастни, пенсионери, чужденци. Няма група, която да бъде изключена от нашата аудитория. Опитваме се да направим така, че всеки да може да се докосне до това. Най-много запитвания имаме за най-малките, за дечица около 6 години. Всеки настойник трябва да прецени до каква степен може да допусне тези визуални ефекти да бъдат представени на най-малките, като нашите препоръки са децата да са над 6. Препоръка, която е съвсем естествена и съвсем в реда на нещата, предвид огромния интереси именно от детски градини, от училища.



Това, което мен ме накара най-много да работя тук, е да намеря анимация. На фона на всичко, което споделяме, може би това също е едно от най-ключовите неща, именно заради огромния интерес към анимациите.



За това си направих труда да обогатя нашата филмова библиотека с анимация. Вие сте първата медия, на която споделям именно това, което успях да направя, а то е да се добием с анимация. В момента официално имаме първата анимация в страната, която ще представи на достъпен и интересен език информация за Космоса - космически явления, физически, които могат да бъдат разбрани дори от възрастните, но да бъдат представени по интересен и любопитен, достъпен начин и за по-малките. Героят в самия филм е 8-годишно момиче, което се казва Селест. Опитва се да приключи деня си в една приятна вечер, да заспи, защото майка й това очаква от нея, но любопитството не и позволява. Среща се с Мун, който й разказва за това какво е отвъд нашата Слънчева система. Затова зрителите ще се запознаят с това какво представляват езопланетите, какво представлява да си в днешно време ловец на планети и да намериш нови светове отвъд нашето Слънце. Така че в случая тази анимация се надявам, че ще отвори любопитството на съвсем най-малките и ще ги запали да бъдат едни бъдещи астрономи, които да изучават науката и да ни сложат на картата на света. Защото имаме такива учени и сме ги канили в нашия планетариум. Но целта е и да запалим интереса именно на най-малките върху тези теми, които отключват въображението и едни силни емоции при всеки, било то малък или голям.



Колко минути е този анимационен филм, как се казва и дали вече се прожектира?



Всъщност ние го имаме на английски и не сме го прожектирали засега. Искаме да направим премиера след като го озвучим на български. Ще наемем студио, ще наемем актьори и ще го направим по възможно най-добрия начин. Така че аз ви казвам за нещо, което още не се е състояло. Със сигурност ще се радвам да стигне до повече хора това, и когато направим тази премиера, наистина да се получи много добре. Действаме последователно и с малки крачки, по простата причина, че музеят ни е изключително натоварен - всички искат да правим съвместни проекти.



И в момента ние се опитваме да ги осъществим, като сме в максималния си капацитет на работа. Буквално всички колеги са ангажирани през целия ден с най-различни задачи.



Този филм къде е правен?



Говорим за испанска продукция, която е правена в Мадрид. Beyond the Sun са създателите на тази анимация.



Има много хора, които не знаят, че в Пловдив има Планетариум, не са гледали филмите ни. Самият музей успява да ги популяризира повече, отколкото Планетариум успява да го направи. Правим именно тези реклами и се надявам с премиерата да успеем.



За кога горе-долу я планирате?



Нямаме крайни срокове за дублажа, защото трябва да се направи финален микс от официалните производители. Ние създаваме файловете и озвученията, но те трябва да го финализират. Така че в момента, в който имаме срокове, ние ще ги заявим. Затова ви казвам, че вие сте ексклузивно уведомени за тези събития.



Благодаря много! Исках да питам още нещо. Когато човек има желание да посети Планетариума и да гледа някой от филмите ви, но няма други желаещи за деня, пускате ли филма, или чакате да се събере група?



Пускаме го. Желателно е да се събере група, но ако няма такава, не бихме могли да изгоним никой. Не бихме могли да откажем никой. Ако те имат възможност да изчакат за следващата проекция, където ще има още някой друг, за да се събере група, ги молим, в случай, че имат възможност и не бързат. Но ако нямат, разбира се, не ги отпращаме. Гледаме да сме услужливи за абсолютно всеки, който ни посети.