Автобус на градския транспорт в Пловдив се снабди с комин за аспирация, видя репортер на. Инсталацията тип “Направи си сам" е изградена вътре в рейса.Тя представлява мека алуминиева връзка, като единият ѝ край е от шофьорската кабина, а другият излиза над предния страничен прозорец.Пловдивчани се шегуват, че приспособлението е, за да издърпва въздуха и да не се усети миризма на цигари, ако шофьорът пуши такива. Друго предположение на наш редовен читател, е, че това е автобус от чужбина, докаран в Пловдив след COVID-вълната, защото шофьорското място е оградено от горе до долу със стъкло.На фона на проблемите с автобусите, пътниците се радват на наличието на градски транспорт, пък било то и с комин.Въпросният автобус се движеше по линия 44, когато заснехме кадъра.