|В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три жертви
Окръжният съд ще гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста. Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.
Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьорът на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души са загинали, а 7-годишно момиче е в тежко състояние.
