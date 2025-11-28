В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три жертви

© Фейсбук Пред съда се изправя 24-годишният шофьор Джуней Дюлгеров, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстния път край Пловдив.



Окръжният съд ще гледа мярката му за неотклонение. Прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста. Мъжът е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост.



Катастрофата стана в понеделник вечерта, когато шофьорът на камиона навлязъл в насрещното движение и блъснал челно лекия автомобил, в който е пътувало семейството. Трима души са загинали, а 7-годишно момиче е в тежко състояние.