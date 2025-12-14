ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив работи единственият майстор на стъклени играчки у нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:15
© bTV
Бум на търсенето на стъклени играчки за елхата тази Коледа. На това се радват в социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив, където работи единственият майстор на стъклени играчки у нас. 

Стъклени тръби, горелка за нагряване до 800 градуса и майсторско издухване на стъклото и изящество от стъкло.

Перфектните форми обаче се постигат след близо 50 години опит, казва майсторът. 

"Тази година забелязвам връщане на интереса към 50-те и 60-те години форми на украшения-патенца, пиленца, малки чушки, доматчета, това, което беше традиционната украса“, казва още той. 

За да зарадва и съвременните деца, Иван изработва стъклени украшения на герои от любими филмчета - костенурките Нинджа, Муфаса и Симба от Цар Лъв, Замръзналото кралство. 

Всяка играчка се прави на ръка, без калъпи, затова няма две еднакви.

"Между 4 и 5 години, за да получим от този малка стъклена тръбичка ето тази прекрасна, хубава, стъклена топка“, показва ни Иван.

Стъклените украшения със сцени от Рождество Христово, които са шедьоври, социалното предприятие ще разиграе на търг, информира bTV.


