В Пловдив протестираха, искат справедливост след смъртта на моторист

© Plovdiv24.bg Близки и приятели на Недялко Бакалски излязоха на протест пред Съдебната палата в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Почернената му майка Лиляна Бакалска вече трета година настоява виновният водач да понесе ефективна присъда, след като делото се точи без резултат. Днешният протест се провежда преди поредното заседание по делото.



"Вече 3 години и половина всеки път слушаме в съдебната зала всички ужасяващи подробности, което е разбиващо и нечовешко за всички ни. И това не е само за нас, а за всички с подобни дела", каза пред журналисти Бакалска.



Тя бе категорична, че за тях няма съпричиняване и според експертиза единственият, който е можел да предотврати инцидента, е шофьорът на колата Иван Иванов. За нея справедливата присъда не трябва да е условна.



Припомняме, че през пролетта Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.



Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.