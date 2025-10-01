ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив правят най-модерния велопарк у нас
Автор: Ивет Калчишкова 13:05Коментари (1)1831
© Google
Пловдив е на път да се сдобие с първата в страната многофункционална площадка за планинско колоездене, BMX и ролкови спортове, отговаряща на най-новите международни стандарти.

Община Пловдив стартира обществена поръчка за "Велопарк Пловдив“, който ще бъде изграден в район "Западен“, в рамките на спортен комплекс "Отдих и култура“, на бул. "Свобода“ №74, информира Plovdiv24.bg.

Проектът е с прогнозна стойност 583 000 лв. без ДДС и включва цялостен инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Това означава пълна реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови трасета, които да превърнат зоната в притегателно място за любители и професионалисти.

Спортното съоръжение ще бъде разположено в общински терен от над 180 декара, предназначен за обществен селищен парк и културни дейности.

Новият велопарк ще предлага забавление в три различни зони. В зона едно ще се намира асфалтов пъмп трак. В него ще бъде включен състезателен пъмп трак, подходящ за международни надпревари, отговарящ на стандартите на Международния колоездачен съюз и детски пъмп трак, съобразен с безопасността и нуждите на най-малките.

При зона две ще се изявяват хората упражняващи фрийстайл и скокове. За тях ще бъде изградена писта с тейбъл-топ скокове до 900 кв.м, подходяща за средно напреднали. Помислено е и за професионалните колоездачи и любителите на екстремното фрийстайл зона с големи скокове.

В зона три ще има "Скил зона“ - обособена зона от 1200 кв.м, където колоездачите ще могат да развиват техники по планинско колоездене.

Освен трасетата, проектът предвижда и благоустрояване на цялото пространство – нови пешеходни алеи, зони за отдих, информационни табла и съоръжения, съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда.

"Велопарк Пловдив“ се използва интензивно вече повече от 10 години, но заради атмосферните условия съоръженията са силно амортизирани. 

Реконструкцията му ще бъде първа по рода си у нас, създаден за различни нива на подготовка. Това ще даде възможност за безопасно и постепенно усвояване на нови умения, ще насърчи активния начин на живот и ще предостави модерна алтернатива за свободното време на младите хора.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Логично, след грандиозния успех на Зала Колодрума и непрекъснатия поток от състезания там.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
13:23 / 01.10.2025
Тестваха сирените, чухте ли ги добре?
11:10 / 01.10.2025
Двама са в болница след автобусната катастрофа в Пловдив
10:36 / 01.10.2025
Стана ясна причината за автобусната катастрофа в Пловдив
10:18 / 01.10.2025
Катастрофа между два автобуса в Пловдив, обслужващи една и съща л...
09:29 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:38 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Строежът на АМ "Хемус"
Национален отбор на България по волейбол
Шахматни състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: