|В Пловдив правят най-модерния велопарк у нас
Община Пловдив стартира обществена поръчка за "Велопарк Пловдив“, който ще бъде изграден в район "Западен“, в рамките на спортен комплекс "Отдих и култура“, на бул. "Свобода“ №74, информира Plovdiv24.bg.
Проектът е с прогнозна стойност 583 000 лв. без ДДС и включва цялостен инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Това означава пълна реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови трасета, които да превърнат зоната в притегателно място за любители и професионалисти.
Спортното съоръжение ще бъде разположено в общински терен от над 180 декара, предназначен за обществен селищен парк и културни дейности.
Новият велопарк ще предлага забавление в три различни зони. В зона едно ще се намира асфалтов пъмп трак. В него ще бъде включен състезателен пъмп трак, подходящ за международни надпревари, отговарящ на стандартите на Международния колоездачен съюз и детски пъмп трак, съобразен с безопасността и нуждите на най-малките.
При зона две ще се изявяват хората упражняващи фрийстайл и скокове. За тях ще бъде изградена писта с тейбъл-топ скокове до 900 кв.м, подходяща за средно напреднали. Помислено е и за професионалните колоездачи и любителите на екстремното фрийстайл зона с големи скокове.
В зона три ще има "Скил зона“ - обособена зона от 1200 кв.м, където колоездачите ще могат да развиват техники по планинско колоездене.
Освен трасетата, проектът предвижда и благоустрояване на цялото пространство – нови пешеходни алеи, зони за отдих, информационни табла и съоръжения, съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда.
"Велопарк Пловдив“ се използва интензивно вече повече от 10 години, но заради атмосферните условия съоръженията са силно амортизирани.
Реконструкцията му ще бъде първа по рода си у нас, създаден за различни нива на подготовка. Това ще даде възможност за безопасно и постепенно усвояване на нови умения, ще насърчи активния начин на живот и ще предостави модерна алтернатива за свободното време на младите хора.
