Само един кандидат за мащабен и единствен по рода си проект на 180 дка в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 08:15
©
Една-единствена фирма иска да изгради огромния велопарк в Пловдив. Това става ясно от информацията по обществената поръчка, за която Plovdiv24.bg вече информира. “Байк Венчърс" ООД е подала заявление за участие в ЗОП-а, който е на стойност 700 000 лева с ДДС.

Най-новата атракция ще бъде изградена до Гребната база в парк “Отдих и култура" на бул. "Свобода“ №74 и ще разполага с многофункционална площадка за планинско колоездене, BMX и ролкови спортове, отговаряща на най-новите международни стандарти.

Проектът включва цялостен инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Това означава пълна реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови трасета, които да превърнат зоната в притегателно място за любители и професионалисти колоездачи.

Спортното съоръжение ще заема общински терен от над 180 декара, предназначен за обществен селищен парк и културни дейности.

Новият велопарк ще предлага различни забавления и възможности за спорт и тренировки за начинаещи и професионални колоездачи в три различни зони. 

В зона 1 ще се намира асфалтов пъмп трак. В него ще бъде включен състезателен пъмп трак, подходящ за международни надпревари, отговарящ на стандартите на Международния колоездачен съюз и детски пъмп трак, съобразен с безопасността и нуждите на най-малките.

В зона 2 ще се изявяват любителите велосипедисти за фрийстайл и скокове. За тях ще бъде изградена писта с тейбъл-топ скокове до 900 кв.м, подходяща за средно напреднали. Помислено е и за професионалните колоездачи и любителите на екстремното фрийстайл зона с големи скокове.

В зона 3 е "Скил зона“ - обособена зона от 1200 кв.м, където колоездачите ще могат да развиват техники по планинско колоездене.

Освен трасетата, проектът предвижда и благоустрояване на цялото пространство – нови пешеходни алеи, зони за отдих, информационни табла и съоръжения, съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда.

Възложител на поръчката е кметът на града Костадин Димитров.







