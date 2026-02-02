© виж галерията Велопаркът в район "Западен", изграден преди 15 години, ще бъде основно реконструиран и превърнат в най-голямото и най-модерно съоръжение от този тип на Балканския полуостров. Заявката на велоклуб "Крива спица" - един от най-старите клубове по планинско колоездене у нас, беше представена от Владимир Конушлиев на пресконференция в община Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Ремонтът ще се извършва от фирма, която е представител на швейцарска компания, специализирана в проектиране и изграждане на такъв тип съоръжения. Предвижда се да има две площадки - детска и състезателна с около 2000 кв. м. площ и 280 метра трасе, обясни Добромир Добрев от фирмата изпълнител.



Трасето ще е съобразено с всички изисквания на международната федерация, ще е от световен ранг и на него могат ще могат да се провеждат квалификационни кръгове и дори финал.



Ще има зони за скокове за начинаещи и за по-напреднали, зони за умения с условия като в планината, ще има алейна мрежа и места за отдих, за да се свърже велопаркът с околната среда.



Състезателната площадка ще е най-голямата на Балканския полуостров, със свободен достъп 24/7, като основното предназначение е за рекрлеационен спорт.



Проектирането на реконструкцията тепърва започва, но трябва да е завършено до края на месец март. Самото изпълнение е планирано да завърши за 3 месеца.



Обществената поръчка е на стойност 700 000 лева (298 083,17 евро без ДДС). Кметът се надява в рамките на тази година да има модерно съоръжение.



Велопаркът е създаден на база една мечта през 2009 г. От трънлива поляна в парк "Отдих и култура" върху площ от 4 декара през 2011 г. е изграден от почва, дървен материал и камъни и е дарен на община Пловдив. След това в жр "Тракия" е направено по-малко съоръжение, припомни Владимир Конушлиев от велоклуб "Крива спица".



Съвременните съоръжения се изграждат по нови стандарти. От велоклуба се надяват модерният парк да стане реално до лятото и още есента Пловдив да бъде домакин на престижно състезание.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



