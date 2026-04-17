Заместник-министърът на здравеопазването проф. Антония Димова откри нова високотехнологична PCR лаборатория в Регионална здравна инспекция РЗИ - Пловдив. Проектът се реализира чрез партньорството между фондация ASEF, правителството на Япония и офиса на СЗО в България, със съдействието на здравното министерство и РЗИ-Пловдив.

"За мен е привилегия да приветствам реализацията на тази инвестиция, която значително повишава оперативния капацитет на общественото здравеопазване в Централна и Южна България“, заяви по време на церемонията проф. Димова.

Тя подчерта, че новата структура ще подобри диагностичното обслужване на жителите на Пловдив и областта, като същевременно ще осигури надежден здравен контрол и за близо 14 500 бежанци в региона.

Лабораторията е оборудвана по най-високите международни стандарти за молекулярна диагностика и биологична безопасност. Модерната техника позволява бърза идентификация на инфекциозни агенти и адекватен отговор при епидемични взривове, което е ключово за устойчивостта на здравната система.

В края на церемонията проф. Антония Димова благодари на екипа на РЗИ - Пловдив и на всички международни партньори за успешната координация, като пожела на специалистите в новата лаборатория ползотворна и ефективна работа в интерес на гражданите