|В Пловдив обработват улиците срещу заледяване, служители обхождат града
"Следим прогнозите непрекъснато. Служители на предприятието продължават да правят непрестанни обходи, за да проверяват състоянието на настилките. Тази нощ машините ще обработят превантивно със сол всички улици, мостове и надлези в Пловдив“, допълни тя.
По думите ѝ така ще се предотврати заледяване заради очакваното понижение на температурите.
Предприятието, което е в режим на зимно дежурство, разполага с достатъчни количества противообледенителни материали — над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. В готовност да излязат на улицата са и 53 снегорина, както и 8 челни товарача.
В понеделник над 400 работници от ОП "Чистота“ и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове“ ще почистват и ще третират с противообеледенителни материали автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.
