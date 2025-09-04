ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив министри обясниха в прав текст ползите от еврото
Кметът Костадин Димитров съобщи, че местната нормативна уредба вече е променена и изрази увереност, че Пловдив със своя потенциал ще бъде двигател на процеса.
Заместник-министърът на финансите Методи Методиев припомни, че България е извървяла дълъг път и увери, че бюджетният процес ще бъде съобразен със строги изисквания.
Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че присъединяването ще укрепи икономиката и ще въведе спокойствие у гражданите, а опитът на държавите, въвели еврото преди България, показва, че доходите нарастват по-бързо, хората стават по-богати, бизнесът печели нови партньорства. По думите му България вече усеща ползите, като първият знак на доверие е от международните финансови пазари и повишаването на кредитния рейтинг на страната. Най-големите печеливши, според Дилов, ще са малките и средните предприятия, заради отпадането на превалутирането.
Основната отговорност на държавната администрация е да следи да няма увеличаване на цените и да няма закръгляване, за да не се допуска увеличаване на цените. Двойното обозначаване в лева и евро остава до 8 август 2026 г.
Министерството на електронното управление е институцията, която провежда хоризонталните политики и подпомага всички в процеса на преминаването към еврото. Ведомството има ключова роля, тъй като координира и контролира готовността на държавната администрация за плавен преход. В публичната електронна платформа на МЕУ всеки може да види какъв е напредъкът на администрациите, а именно - над 97%, съобщи министър Валентин Мундров.
Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че ползата от въвеждането на еврото е възможността да привличаме повече инвеститори, които стават български инвеститори и разкриват работни места. Обърна се конкретно към адвокатите: "Нищо страшно няма, 20 държави са членове, ние сме 21-вата".
Според министъра на околната среда и водите Манол Генов въвеждането на еврото ще донесе много преки ползи за българския бизнес.
Повече гледайте в прикаченото видео.
