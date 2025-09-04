ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив министри обясниха в прав текст ползите от еврото
Автор: Диана Бикова 15:46Коментари (5)687
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се провежда този следобед в Пловдив. Участват министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на околната среда и водите Манол Генов и др. Символични домакини са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров, предават репортери на Plovdiv24.bg.

Кметът Костадин Димитров съобщи, че местната нормативна уредба вече е променена и изрази увереност, че Пловдив със своя потенциал ще бъде двигател на процеса. 

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев припомни, че България е извървяла дълъг път и увери, че бюджетният процес ще бъде съобразен със строги изисквания. 

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че присъединяването ще укрепи икономиката и ще въведе спокойствие у гражданите, а опитът на държавите, въвели еврото преди България, показва, че доходите нарастват по-бързо, хората стават по-богати, бизнесът печели нови партньорства. По думите му България вече усеща ползите, като първият знак на доверие е от международните финансови пазари и повишаването на кредитния рейтинг на страната. Най-големите печеливши, според Дилов, ще са малките и средните предприятия, заради отпадането на превалутирането. 

Основната отговорност на държавната администрация е да следи да няма увеличаване на цените и да няма закръгляване, за да не се допуска увеличаване на цените. Двойното обозначаване в лева и евро остава до 8 август 2026 г. 

Министерството на електронното управление е институцията, която провежда хоризонталните политики и подпомага всички в процеса на преминаването към еврото. Ведомството има ключова роля, тъй като координира и контролира готовността на държавната администрация за плавен преход. В публичната електронна платформа на МЕУ всеки може да види какъв е напредъкът на администрациите, а именно - над 97%, съобщи министър Валентин Мундров.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че ползата от въвеждането на еврото е възможността да привличаме повече инвеститори, които стават български инвеститори и разкриват работни места. Обърна се конкретно към адвокатите: "Нищо страшно няма, 20 държави са членове, ние сме 21-вата".

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов въвеждането на еврото ще донесе много преки ползи за българския бизнес. 

Повече гледайте в прикаченото видео.



Още по темата: общо новини по темата: 1253
04.09.2025 Валентин Мундров: Въвеждането на еврото в България ще улесни електронното управление
04.09.2025 БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
04.09.2025 Министър от Пловдив: Следим строго за коректното превалутиране и
закръгляване
04.09.2025 Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!
03.09.2025 Правителството одобри промени по приемането на еврото
03.09.2025 Четирима министри идват в Пловдив заради еврото!
предишна страница [ 1/209 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
"Демократичните сили" като чуят за референдум им се прихожда по голяма нужда.
+1
 
 
Няма смисъл да се обяснява на безмозъчните копейки, те са най-наясно с всичко и не щат да чуят разумните доводи на експертите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Уникална за България операция в болница в Пловдив
14:23 / 04.09.2025
Редактор на Plovdiv24.bg стана част от благородна кампания
13:59 / 04.09.2025
МВР Пловдив съобщи за трима загинали мъже на 26, 50 и 70 години
13:14 / 04.09.2025
Булевард "Васил Априлов" е готов
12:24 / 04.09.2025
Тони Стойчева за Братската могила: Дори да съборим нещо, то не из...
13:39 / 04.09.2025
Екшън край Пловдив
12:09 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пожари 2025
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: