© ПП "Възраждане" настоява въвеждането на еврото да се отложи с една година заради форсмажорните обстоятелства в страната. Това съобщиха на пресконференция пловдивските депутати Ангел Георгиев и Емил Янков, предава Plovdiv24.bg.



Ангел Георгиев заяви: "Добре е, че хората излязоха, показаха червен картон на управляващите. Ние подкрепихме протеста, взехме дейно участие в цялата страна. Видяхме огромната енергия срещу безобразията на управляващите. След оставката на кабинета – президентът заяви, че ще обяви своя политически проект.



Ние сме предприели активни действия за запазване на българския лев, но президентството – не. Налице са форсмажорни обстоятелства. Имаме 40 млрд. дупка в бюджета. Страната е изправена пред гръцки сценарий. Данните за влизане в еврозоната са фалшифицирани. Вече отиващите си коалиционни партньори ни убеждават, че влизането ще се случи безпроблемно, но ситуацията ще бъде още по-критична и щетите за нашата икономика ще са още по-тежки.".



От партията смятат, че приемането в еврозоната трябва да бъде отложено минимум с 1 г. и през това време да се проведе референдум сред населението дали иска евро или лев. На 5.12 от "Възраждане" поискали от президента да свика Консултативния съвета за национална сигурност, но до ден днешен нямали отговор.



"На плещите на Румен Радев лежи това да защити българският лев, иначе ще предаде българските граждани, които са гласували за него. Ние сме предложили изместване на датата. Нашата позиция е категорична, че не трябва да се въвежда еврото. Президентът може с един подпис да свика референдум" - допълни Георгиев.



"Възраждане" разполагала с информация, че по отношение на президентския политически проект неофициално се провеждали консултации между екип на президента и ПП-ДБ.



"Ако това се случи, ще бъде поредното предателство към избирателите на Румен Радев. Ние силно се надяваме да няма поредния път, когато хората гласуват за едно, а получават друго. Това сваля доверието в политическата система у нас. Ние винаги сме били последователни и праволинейни – гласуваш за "Възраждане", получаваш "Възраждане"" - коментира депутатът.



Георгиев допълни, че за да има висока активност, хората да трябва да бъдат мотивирани и информирани. Потвърди, че с никоя от управлявалите до момента формации, основно ГЕРБ и ДПС, няма да се коалират.



"Те са тумори, които доведоха страната до ръба. Смятаме, че моментално трябва да се отиде на избори. 51 НС е изчерпано, ситуацията в НС не е пропорционална на действителността. Голямото предизвикателство за нас е да осигурим висока избирателна активност, правят така че да се видят реалните нагласи в обществото. Нашата цел е "Възраждане" да стане първа политическа сила, работим последователно за това" - каза още Георгиев.



От "Възраждане" се надяват максимално скоро да има нови избори, защото през зимата хранителните продукти ще поскъпнат и до април ситуацията ще стане нетърпима. Георгиев отбеляза, че самата еврозона не върви добре и перспективата пред нея не е розова.



Запис от пресконференцията гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.