Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си

© Снимка: Архив Жестоко убийство разтърси пловдивското село Белащица. Жертвата е мъж на около 50 години, известен в селото като Бате Жоро Марата. Той е открит мъртъв в дома си с множество прободни и прорезни рани, научи Plovdiv24.bg.



По първоначални данни става дума за умишлено убийство, като вече има задържан за престъплението.



Все още не са ясни причините за тежкото криминално деяние. Предприети са активни процесуални и следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Образувано е досъдебно производство.



Жителите на селото са шокирани от случилото се, а разследващите продължават работата си по установяване на мотивите и обстоятелствата около трагедията.