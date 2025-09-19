ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
По първоначални данни става дума за умишлено убийство, като вече има задържан за престъплението.
Все още не са ясни причините за тежкото криминално деяние. Предприети са активни процесуални и следствени действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Образувано е досъдебно производство.
Жителите на селото са шокирани от случилото се, а разследващите продължават работата си по установяване на мотивите и обстоятелствата около трагедията.
