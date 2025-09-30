ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|30 прободни рани, убийство от гняв и дългогодишни конфликти оставиха Йордан от Белащица в ареста
През миналата седмица Окръжен съд Пловдив остави Пиронков зад решетките, но защитата му обжалва това решение.
Пред Апелативнния съд адвокатът му подчерта, че към делото са приложени медицински документи (епикризи), които доказват, че обвиняемият страда от сериозни здравословни проблеми от години. Влошаването на състоянието му е потвърдено и от показанията на неговата майка и дъщеря.
Въпреки това до момента не е назначена психиатрична експертиза, която да даде категоричен отговор за вменяемостта му. Според защитата не е разгледана възможността Пиронков да се е отбранявал.
По думите му обвинението се гради основно върху самопризнанията на обвиняемия. Той допълни, че Пиронков е съдействал изцяло на органите на реда и не е предполагал, че ще се стигне до фаталния инцидент.
Адвокатът акцентира, че натрупаният гняв към жертвата е бил резултат от дългогодишни лични конфликти и твърдения на обвиняемия за насилия над него и негови близки. За товас обаче липсват доказателства.
Защитата настоя Пиронков да бъде настанен в психиатрично заведение и да му се осигурено лечение.
От своя страна, прокуратурата поиска съдът да потвърди постоянния арест на Пиронков. Според обвинението има достатъчно доказателства, че убийството е извършено с особена жестокост - при 30 нанесени прободни рани не може да се говори за неизбежна отбрана.
Прокуратурата посочи, че макар да няма опасност обвиняемият да се укрие, съществува реална опасност да извърши друго престъпление.
Обвинението беше категорично, че следва да бъде назначена комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза, която да даде категоричен отговор за неговото психично състояние и вменяемост. Едва тогава съдът би могъл да се произнесе относно евентуално настаняване в лечебно заведение.
В последната си дума Йордан Пиронков помоли за по-лека мярка и заяви, че не желае да остане в ареста.
Съдът прецени, че рискът да извърши друго престъпление е висок и остави обвиняемия в постоянен арест. Съставът бе категоричeн, че трябва да бъде назначена експертиза свързана с психичното му състояние.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и дове...
09:44 / 30.09.2025
Мотористът от снощната катастрофа е загинал
09:08 / 30.09.2025
Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза...
08:25 / 30.09.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив заради мач
06:10 / 30.09.2025
Водач падна от кросов мотор в Пловдив
20:16 / 29.09.2025
Епидемия от пияни шофьори в Пловдив и региона
19:49 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS