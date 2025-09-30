© Plovdiv24.bg Йордан Пиронков, обвинен в убийството на свой съсед в село Белащица, остава за постоянно в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



През миналата седмица Окръжен съд Пловдив остави Пиронков зад решетките, но защитата му обжалва това решение.



Пред Апелативнния съд адвокатът му подчерта, че към делото са приложени медицински документи (епикризи), които доказват, че обвиняемият страда от сериозни здравословни проблеми от години. Влошаването на състоянието му е потвърдено и от показанията на неговата майка и дъщеря.



Въпреки това до момента не е назначена психиатрична експертиза, която да даде категоричен отговор за вменяемостта му. Според защитата не е разгледана възможността Пиронков да се е отбранявал.



По думите му обвинението се гради основно върху самопризнанията на обвиняемия. Той допълни, че Пиронков е съдействал изцяло на органите на реда и не е предполагал, че ще се стигне до фаталния инцидент.



Адвокатът акцентира, че натрупаният гняв към жертвата е бил резултат от дългогодишни лични конфликти и твърдения на обвиняемия за насилия над него и негови близки. За товас обаче липсват доказателства.



Защитата настоя Пиронков да бъде настанен в психиатрично заведение и да му се осигурено лечение.



От своя страна, прокуратурата поиска съдът да потвърди постоянния арест на Пиронков. Според обвинението има достатъчно доказателства, че убийството е извършено с особена жестокост - при 30 нанесени прободни рани не може да се говори за неизбежна отбрана.



Прокуратурата посочи, че макар да няма опасност обвиняемият да се укрие, съществува реална опасност да извърши друго престъпление.



Обвинението беше категорично, че следва да бъде назначена комплексна съдебно-психологична и психиатрична експертиза, която да даде категоричен отговор за неговото психично състояние и вменяемост. Едва тогава съдът би могъл да се произнесе относно евентуално настаняване в лечебно заведение.



В последната си дума Йордан Пиронков помоли за по-лека мярка и заяви, че не желае да остане в ареста.



Съдът прецени, че рискът да извърши друго престъпление е висок и остави обвиняемия в постоянен арест. Съставът бе категоричeн, че трябва да бъде назначена експертиза свързана с психичното му състояние.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.